Il Milan l’attaccante ce l’ha già: dai gol al rinnovo, Jovic è rinato

Jovic ha cambiato passo nell’ultimo mese, segnando a ripetizione. Ora il futuro è un po’ più rossonero: la sua permanenza al Milan è più vicina

Cinque gol in 260 minuti, uno ogni 52 minuti. Dal 2 dicembre il Milan ha di fatto un nuovo attaccante. Anche ieri Luka Jovic ha dimostrato di essere un giocatore su cui poter puntare. La rinascita del serbo è avvenuta in coincidenza della squalifica di Olivier Giroud, che lo ha portato ad essere titolare. E’ arrivato così il centro contro il Frosinone, prima delle reti da subentrato ad Atalanta e Salernitana.

Ieri contro il Cagliari è tornato titolare. Il serbo si è ripreso il posto, permettendo ad Olivier Giroud di riposare ed è arrivata una doppietta, la prima con la maglia del Milan, che certifica il cambio di passo del giocatore.

Pioli, in conferenza stampa, ha dimostrato di non avere dubbi su Jovic: “Luka ha dei grandi mezzi tecnici e fisici. Ha sofferto tanto non aver fatto la preparazione estiva, adesso sta bene. E’ un giocatore forte, ha qualità dentro l’area e sa giocare fuori, ma voglio ancora di più. Il suo livello può essere alto”. Parole importanti quelle del tecnico di Parma, che fanno capire come l’ex Fiorentina possa crescere ancora di più.

Milan, Jovic allontana il nuovo bomber

L’Europa League, verosimilmente, sarà il tuo terreno di conquista, per provare a convincere il Milan a puntare su di lui. I numeri sono già nettamente migliori di quelli di Divock Origi, che lo scorso anno non andò oltre le due reti in stagione, facendo pesare tutto l’attacco sulle spalle di Olivier Giroud.

Non c’è dunque fretta per mettere le mani su un nuovo attaccante. Il Milan ha bisogno di un grande centravanti e il 2024 non può non essere il suo anno. Con un Luka Jovic così non si deve mettere, però, le mani su un bomber a tutti i costi. Serve pazienza e la grande occasione potrebbe arrivare in estate, ma Stefano Pioli può finalmente dormire sonni tranquilli.

Il contratto di Jovic scade il prossimo 30 giugno ma c’è la possibilità di prolungare l’accordo. E’ questo l’obiettivo del serbo, che al Milan sta tornando ad essere quel bomber che il mondo ha ammirato e che ha spinto il Real Madrid a spendere tantissimi soldi per averlo.