Niente Milan, accordo totale con il Monaco: cessione in prestito

Niente Milano, uno dei profili accostati al club rossonero proseguirà la sua carriera nel Principato di Monaco: c’è l’accordo totale.

Il Milan è al lavoro per rinforzare la difesa e ha già chiuso la prima operazione con il rientro di Matteo Gabbia. Intesa trovata facilmente con il Villarreal, che ha accettato di restituire il giocatore dopo il prestito dei mesi scorsi. Ma manca il secondo innesto.

Negli ultimi giorni si sta parlando soprattutto di Lilian Brassier, 24enne in scadenza di contratto a giugno 2025 e che il Brest valuta 10 milioni di euro. Sulle sue tracce anche Porto e Monaco. Proprio il club monegasco nelle scorse ore ha raggiunto l’accordo per un altro difensore centrale che era stato offerto ai rossoneri: Thilo Kehrer.

Calciomercato Milan, Kehrer al Monaco: i dettagli dell’affare

Il 27enne tedesco si era trasferito al West Ham nel 2022 per 12 milioni di euro. Dopo una prima stagione nella quale ha messo insieme 38 presenze ed è stato spesso titolare, nella seconda ha trovato meno spazio e assieme al club ha deciso di cambiare squadra. Il suo futuro sarà in Ligue 1, dove aveva già giocato con il Paris Saint Germain proprio prima di approdare a Londra.

Secondo quanto spiegato da Footmercato.net, il Monaco ha raggiunto l’accordo totale con il West Ham sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a poco più di 10 milioni. Un’operazione che consente al club monegasco di valutare il giocatore nei prossimi mesi e di decidere se investire sull’acquisto a titolo definitivo del cartellino.

Kehrer ha esperienza internazionale e può essere un buon rinforzo per la difesa di Adolf Hutter, che comunque ne vuole un altro. Il già citato Brassier è un obiettivo confermato e sarà interessante vedere se anche lui sarà destinato ad approdare nel Principato. Il Milan è in corsa, però ancora non si parla di offerte. Sulla lista di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio ci sono anche altri nomi, ovviamente.

Per Pioli è importate avere quanto prima un innesto nel reparto, oltre a Gabbia. Se il 24enne di Busto Arsizio conosce già squadra e ambiente, invece un nuovo arrivato avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi. Prima viene fatta l’operazione e meglio è.