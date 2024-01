Assalto a Tomori: una big d’Europa lo vuole subito

Il Milan deve rispondere al possibile prossimo assalto del Bayern Monaco sul calciatore titolare dei rossoneri, già per gennaio.

In molti sono convinti che il Milan, nel corso del 2024, possa effettuare e dare l’avallo ad una nuova cessione di lusso. Un altro sacrificio dopo quello fatto con Sandro Tonali, ceduto per una cifra ‘monste’ al Newcastle nel corso dello scorso mercato estivo.

La tendenza della proprietà RedBird, nell’ambito del progetto di investimenti forti e mirati, sembra essere chiara: rispetto al passato il Milan non chiuderà le porte ad un addio pesante, purché arrivi una proposta economica allettante e che il denaro venga reinvestito su nuovi e funzionali colpi.

In tal senso nelle scorse settimane si è parlato del forte interesse del Bayern Monaco, una delle big storiche d’Europa, per Mike Maignan. I tedeschi sembravano molto interessati al portiere rossonero come futuro erede di Manuel Neuer. Voci che però si sarebbero placate, poiché il Bayern stesso avrebbe messo nel mirino di recente un altro titolarissimo del Milan.

Il Bayern punta Tomori, il Milan fa muro (per ora)

Secondo ciò che ha riportato il giornalista tedesco Florian Plettenberg, esperto di calciomercato per Sky Sport Detuschland, il nuovo obiettivo del Bayern Monaco sarebbe il difensore inglese Fikayo Tomori. Uno dei pezzi pregiati della rosa del Milan, che sarebbe stato individuato dagli uomini mercato tedeschi come un rinforzo ideale nel 2024.

Christian Freund, ovvero l’attuale direttore sportivo dei bavaresi, è un grande estimatore di Tomori e avrebbe da tempo messo sulla lista dei desideri il nome del centrale milanista. Operazione però molto difficile e complessa, per due motivi: il primo è che Tomori è attualmente infortunato e ne avrà per almeno una 40ina di giorni. L’altro è che il Milan al momento farà muro, deciso a non vendere i propri gioielli a gennaio.

Non da escludere, secondo i media tedeschi, che il Bayern possa comunque fare un tentativo concreto nelle prossime settimane. Ribadiamo come ad oggi sia impossibile che il Milan possa sacrificare Tomori nel bel mezzo della stagione, vista anche la piena emergenza difensiva e le difficoltà a reperire rinforzi di buon livello a gennaio.

Se ne riparlerà probabilmente in estate, quando il club di Monaco tenterà un doppio assalto a Milanello: Maignan per la porta e Tomori per la difesa. Di recente il Bayern ha spesso attinto alla Serie A italiana per rinforzarsi, dopo aver strappato negli anni scorsi De Ligt alla Juventus e Kim al Napoli.