Contatti nelle prossime ore: il Milan vira forte sul francese

Sky Sport riporta novità di mercato decisive sul Milan. Previsti presto contatti col club francese per il difensore. Attenzione alla concorrenza.

Il Milan ha dato ufficialmente il via al suo calciomercato invernale. Il primo colpo di gennaio porta il nome di Matteo Gabbia, non un acquisto vero e proprio dato che il difensore era già di proprietà del Diavolo ed è stato richiamato dal prestito al Villareal. Non è stato complicato per Giorgio Furlani convincere il Sottomarino Giallo ad interrompere anticipatamente il prestito. Marcelino, l’allenatore, ha dato l’ok e il Villareal ha presto sopperito alla partenza di Gabbia con l’acquisto a zero dell’ex United Eric Bailly.

Quanto al Milan, le mosse di mercato in programma sono ancora diverse. Non tantissime, per capirci, ma è previsto l’acquisto di almeno un altro difensore, di un nuovo centrocampista e se ci sarà l’opportunità anche di un ulteriore centravanti. Soffermandoci sulla difesa, assoluta priorità del mercato. Furlani si è già messo a caccia del secondo innesto per la retroguardia di Pioli dopo Matteo Gabbia.

I profili monitorati sono davvero numerosi, ma uno in particolare in queste ore sta scaldando i tavoli di Casa Milan. Sfumato Thilo Kehrer, andato al Monaco, il Diavolo ha puntato un difensore di Ligue 1, e Sky Sport riporta novità decisive in merito.

Milan, è lui il prescelto: c’è un’incognita

Come riporta Sky Sport, il Milan avrà dei contatti nelle prossime ore con il Brest per Lilian Brassier, difensore centrale classe 1999 dalle notevoli qualità. L’ex Rennes è al momento il primo della lista, in termini di preferenze, di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Cresciuto interamente nel Rennes, milita oggi al Brest di cui è titolare indiscusso. 24 anni compiuti, sembra pronto per il salto di qualità. Il Milan, continua Sky Sport, parlerà presto col club di Ligue 1 per comprendere innanzitutto i costi del possibile affare.

Nella giornata di ieri, dalla Francia, è filtrato che sia di 12 milioni di euro il prezzo fissato dal Brest per lasciar partire Brassier. Ma sono attese conferme anche in Italia. Intanto, conclude la fonte, sul difensore francese c’è da tener conto del forte interesse di Porto e Monaco. Soprattutto quest’ultimo è quello maggiormente intenzionato a tentare l’assalto, dopo aver anche acquistato Kehrer in questo mercato invernale.

Il Milan, però, non vuole più farsi anticipare e per questo proverà a battere la concorrenza bruciando i tempi. Non ci resta che attendere il dialogo col Brest per comprendere se potrà essere sferrato il colpo decisivo.