Da Miami a Milanello: Ibrahimovic risponde così alle critiche

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto un po’ di critiche dai tifosi per il suo viaggio a Miami nel bel mezzo della crisi del Milan. Oggi è arrivata la risposta

Mentre il Milan attraversava il momento più difficile della sua stagione, con Pioli mai così in bilico dopo la partita di Salerno, Zlatan Ibrahimovic era sulle spiagge di Miami a fare rovesciate e a giocare a calcio. Tutto documentato sul suo attivissimo profilo Instagram. Immagini che hanno suscitato un po’ di malessere fra i tifosi, che si aspettavano una maggior vicinanza del nuoo dirigente in questa fase.

Stefano Pioli aveva risposto in merito in conferenza stampa rivelando che si trattava di impegni presi prima dell’accordo con RedBird. Nel frattempo Ibrahimovic ha saltato le ultime due partite contro Sassuolo e Cagliari ed è rientrato in Italia soltanto stamattina. Stando a quanto riportato da Sky Sport, lo svedese non ha perso tempo: appena atterrato a Milano, ha subito fatto visita a Milanello per assistere a bordocampo all’allenamento in compagnia di Geoffrey Moncada. Ha risposto così alle critiche ricevute in questa settimana. Non dovrebbe viaggiare con la squadra per la trasferta di Empoli di domenica, a meno di ripensamenti dell’ultimo momento. Sarà invece sulle tribune di San Siro, a fianco di Gerry Cardinale, per assistere alla partita di campionato contro la Roma di domenia 14 gennaio.