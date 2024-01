Il Milan lo prenota per l’estate: è l’erede di Theo Hernandez

Colpo in canna per il Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Un esterno mancino che può sostituire Theo.

La sessione di calciomercato invernale è iniziata da poche ore ed il Milan, secondo molti organi di stampa, ne sarà protagonista. I rossoneri hanno un obiettivo già scritto: rinforzare la difesa, visto che i tanti infortuni gravi hanno falcidiato questo reparto in particolare.

Il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal sarà sicuramente seguito da un altro innesto fra i centrali. Ma occhio anche alle corsie laterali, che potrebbero essere soggette a qualche cambiamento nel prossimo futuro. In particolare si parla di possibili nuovi acquisti sulla fascia sinistra, dove il Milan è un po’ corto.

Più che per gennaio, il Milan avrebbe già messo gli occhi su di un rinforzo per la prossima sessione estiva, quella che scatterà a giugno-luglio 2024. Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha lanciato una nuovissima indiscrezione, che riguarda proprio un terzino mancino che potrebbe sbarcare a Milanello al termine di questo campionato.

Colpo dal Brasile per il dopo Theo Hernandez

Il nome nuovo è quello di un calciatore giovane brasiliano, che a breve compirà 22 anni. Parliamo di Vanderlan, terzino sinistro in forza al Palmeiras che ha da poco raggiunto le semifinali di Coppa Libertadores. Nato e cresciuto nella squadra paulista, è un ottimo prospetto di cui si parla molto bene anche in patria, pur non avendo ancora giocato nella Seleçao.

Vanderlan potrebbe essere l’erede di Theo Hernandez nel Milan che verrà, o come alternativa del vice-capitano rossonero, o come vero e proprio sostituto qualora il francese dovesse essere sacrificato sul mercato estivo. Va ricordato che il Milan in quel ruolo prenderà (tra gennaio e l’estate) anche Juan Miranda, in uscita dal Betis Siviglia.

Mancino naturale, buona corsa e fisicità, Vanderlan non piace soltanto al Milan. Infatti Romano scrive che anche due club europei come Galatasaray e Rennes si stanno già muovendo sulle tracce del classe 2002, cercando di portarlo in Europa fin da subito. Il Milan se vuole bloccarlo seriamente dovrà agire rapidamente.

Di certo la squadra di Pioli non potrà ingaggiare il terzino brasiliano nella sessione invernale di mercato. Per un semplice motivo: Vanderlan ha il passaporto extra comunitario, mentre il Milan ha deciso di utilizzare l’unico slot per calciatori extra UE a gennaio per il giovanissimo Matija Popovic, per cui sta definendo l’acquisizione a titolo definitivo dopo l’addio al Partizan Belgrado.