Milan-Atalanta, ufficiale: giorno e orario della partita

La Lega calcio ha ufficializzato date e orari dei Quarti di finale di Coppa Italia. Ecco quando si giocherà Milan-Atalanta

C’era attesa per conoscere le date dei Quarti di finale di Coppa Italia. Proprio in questi istanti, la Lega calcio ha ufficializzato il programma del prossimo turno che vedrà impegnato il Milan.

I rossoneri, come è noto, scenderanno in campo a San Siro per sfidare l’Atalanta, che ieri ha battuto il Sassuolo. Il Diavolo, martedì 2 gennaio, aveva, invece, eliminato il Cagliari con un netto 4 a 1.

Il match contro i bergamaschi di Gian Piero Gasperini andrà così in scena mercoledì 10 gennaio alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa – come si può leggere su Sportmediaset – su Canale 5.

Reso noto anche il programma degli altri tre Quarti. Bologna-Fiorentina, che interessa da vicino il Milan, essendo il quarto abbinato per un’eventuale semifinale, si giocherà martedì sempre alle 21.00. Il derby della Capitale, invece, è in programma mercoledì alle ore 18.0. Ricordiamo, che la Roma, sarà l’avversario del Milan in campionato il prossimo 14 gennaio a San Siro. Entrambe le squadre, dunque, avranno gli stessi giorni per preparare la sfida, valevole per il primo turno del girone di ritorno di Serie A.

L’ultimo quarto, infine, si giocherà giovedì 11 gennaio, alle 21.00: il match vedrà difronte il Frosinone, che ha eliminato il Napoli, e la vincente di Juventus-Salernitana, sfida che andrà in scena stasera.

Coppa Italia, il programma dei quarti e il tabellone

Ecco il programma completo dei Quarti di finale di Coppa Italia, che andrà in scena la prossima settimana e il percorso verso la finale.

Quarto di finale 1, martedì 9 alle 21 su Canale 5: Bologna-Fiorentina

Quarto di finale 2, mercoledì 10 alle 18 su Italia 1: Lazio-Roma

Quarto di finale 3, mercoledì 10 alle 21 su Canale 5: Milan-Atalanta

Quarto di finale 4, giovedì 11 ore 21 canale da definire: Juventus/Salernitana vs Frosinone

Semifinale 1: Bologna/Fiorentina vs vincente Milan-Atalanta

Semifinale 2: Lazio-Roma vs vincente Juve/Salernitana-Frosinone

Finale: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2