Milan, è ufficiale: il portiere ha rinnovato

Oggi è una bella giornata in casa Milan. Il portiere ha rinnovato il suo contratto. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale sul proprio sito. Eccola di seguito.

Ci sono stati tempi in cui il Milan ha sofferto di una grave emergenza tra i pali. Ricorderete bene quando Mike Maignan è stato fuori per infortunio la scorsa stagione, mancando dal campo per due mesi e più. È stato un periodo nefasto per il Diavolo, che con Ciprian Tatarusanu a secondo delle gerarchie ha sofferto e non poco. Non che il romeno fosse un portiere non valido, anzi. È stato capace di interventi formidabili e che hanno dato un grosso contributo alla squadra. Ma certamente sono venute a mancare certezze e garanzie importanti in termini di qualità e leadership tra i pali.

Insomma, nessuno è come Maignan! Questo è stato chiaro. E proprio in quel periodo il club rossonero ha compreso che servisse sistemare qualcosa nelle gerarchie della porta. A fine stagione, è stato stravolgimento. Tatrusanu ha lasciato il Diavolo da svincolato, mentre Antonio Mirante è rimasto come terzo. Ciprian è stato sostituto dall’ottimo Sportiello, prelevato a zero dall’Atalanta. L’ex nerazzurro è attualmente infortunato, ma manca poco per il suo rientro.

Contemporaneamente, il Milan ha sentito la necessità di inserire un giovane di belle speranze nella sua gerarchia della porta. Dalla Primavera è stato dunque chiamato Lapo Nava, il classe 2004 che la scorsa stagione ha chiuso con 12 clean sheet in tutte le competizioni sotto la guida di Ignazio Abate. Il giovane estremo difensore non ha ancora esordito in Prima Squadra, ma il Milan ci punta per il futuro. E il rinnovo di contratto ne è la dimostrazione più grande.

Milan, Lapo Nava ha rinnovato

Lapo Nava è un portiere italiano di 19 anni che tra non molto tempo potrà ottenere il suo spazio tra i big in Prima Squadra. Il Milan se lo augura e per questo ha rinnovato oggi il suo contratto. Prolungamento di ulteriori 3 anni, come informa la nota ufficiale del club rossonero. Eccola di seguito:

AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Lapo Nava fino al 30 giugno 2027. Lapo ha mosso i primi passi in rossonero nel gennaio 2017, diventando protagonista tra i pali delle formazioni giovanili, per poi essere inserito nella rosa della Prima Squadra nella stagione sportiva in corso.

Lapo Nava è stato sostituito nella formazione Primavera da Noah Raveyre, un altro da cui il Milan si aspetta il salto in futuro. Ma intanto, tutta l’attenzione è adesso puntata sulla crescita e la maturazione di Nava, ormai parte integrante della Prima Squadra di Stefano Pioli. Il Milan è sicuro di avere tra le mani un futuro top italiano della porta.