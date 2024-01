Milan, nuovo arrivo e subito titolare: Pioli ha scelto

Da Milanello al campo di gioco, il passo è davvero breve. Il calciatore è pronto a giocare già contro l’Empoli. Il punto della situazione

Il calciomercato è iniziato ufficialmente e il Milan ha battuto subito il primo colpo. Era prevedibile che fosse così, anche perché il Diavolo è in totale emergenza in difesa.

I rossoneri così hanno deciso di riportare a casa Matteo Gabbia. Il centrale italiano ha lasciato il Villarreal con sei mesi di anticipo e già ieri si è allenato a Milanello in vista della trasferta di Empoli.

Oggi lo ha fatto con il resto del gruppo, che ieri ha usufruito di un giorno di riposo. Domenica il Diavolo andrà in Toscana per cercare quella continuità che manca ormai da mesi. Serve un successo per presentarsi poi nel migliore dei modi alla partita di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il Milan ha rialzato la testa e non vuole più sbagliare. Contro il Cagliari, i rossoneri hanno dimostrato di avere un gruppo unito, nonostante le mille difficoltà. In infermeria ci sono Tomori, Thiaw e Kalulu. Gabbia ritrova così un gruppo che solo in parte conosce bene, gli automatismi difensivi, però, non sono certo cambiati.

Milan, Gabbia subito in campo

Così contro l’Empoli dovrebbe subito giocare. L’idea è quella che possa partire già dal primo minuto al fianco di Simon Kjaer, permettendo a Theo Hernandez di spostarsi sulla sinistra, ma potrebbe farlo anche a partita in corso per dare il cambio proprio al danese.

Dietro Pioli continua ad avere gli uomini contati e vanno gestite nel migliore dei modi le forze perché ci saranno tre partite in una settimana: prima l’Empoli, poi l’Atalanta in Coppa Italia e per finire la Roma. Tre sfide che ci diranno se il Milan è davvero guarito.

Al centro della difesa ci sarà spazio anche per Jan-Carlo Simic, che quando è stato chiamato in causa ha risposto presente, dando buone garanzie. La sua crescita potrebbe portare il Milan a rivedere i piani per il reparto difensivo. L’abolizione del Decreto Crescita allontana i giocatori già affermati, che hanno contratti pesanti, e puntare su un giovane, che deve avere del tempo per ambientarsi può essere un rischio. Ecco perché non è da escludere che alla fine sia proprio Simic il ‘nuovo’ acquisto per la difesa, sperando che arrivino presto segnali dall’infermeria.