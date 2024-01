Milan, scelto il dopo-Pioli: “Direbbe subito sì”

Per la panchina del Milan del futuro arrivano conferme e rivelazioni davvero importanti. Il profilo giusto è uno e sarebbe già d’accordo.

Nonostante ci sia ancora un girone di ritorno intero da giocare e tutto il tempo per recuperare terreno e togliersi soddisfazioni, il Milan sembra aver deciso di cambiare allenatore al termine del campionato in corso.

Stefano Pioli appare molto vicino al capolinea della sua gestione in rossonero, che lo ha portato a picchi altissimi, come vincere lo Scudetto nel 2022. Ma anche a situazioni piuttosto delicate, come la crisi degli ultimi mesi e l’ecatombe di infortuni figli di una preparazione atletica inadeguata.

Opinione comune è che dunque l’era Pioli vada verso la fine, nonostante il contratto fino al 2025 dell’allenatore emiliano con il Milan. Intanto il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha lanciato l’unico vero profilo che a suo dire sarebbe nel mirino dei rossoneri e allo stesso tempo ideale per ripartire con un nuovo progetto.

Criscitiello sicuro: “Il Milan deve prendere Conte”

Ai microfoni della suddetta emittente sportiva, Criscitiello ha espresso la sua convinzione: il Milan cambierà allenatore alla fine di questa annata, ma il nome per il dopo-Pioli è e sarà soltanto uno. Niente scelte futuristiche, bensì un obiettivo concreto per vincere subito.

“Il Milan chiuderà un ciclo, Pioli ha fatto benissimo e tanti applausi a lui, ha dato il 200% ma serve cambiare pagina. Il nome è uno, devi andare su quell’allenatore. Antonio Conte, ce l’hai lì, lui vuole tornare a Milano. Abita a Torino, ha fatto una scelta di vita ma è pronto a tornare, direbbe subito di sì”.

Conte nome ideale, con il benestare dello stesso allenatore ex Inter e Juve. Ma a determinate condizioni: “Devi portare i soldi, il Milan ce l’ha? Sì, ha anche idee per il futuro, dirigenti e proprietà forti. Deve fare due anni di contratto a Conte, ci sono ampi margini per chiudere la trattativa. Vuole 4 nuovi innesti: due calciatori top e due strategici, anche se sono sicuro che il Milan dopo Tonali cederà in estate un altro pezzo grosso”.

Infine Criscitiello boccia le altre soluzioni per la panchina rossonera paventate dai media di recente: “Si è parlato di De Zerbi ma è troppo tardi. Thiago Motta piace, ma personalmente non mi convince. Inserirlo in un contesto più duro dove si gioca 3 volte a settimana non sarebbe semplice”.