Milan sempre più interessato: 12 milioni per il colpo francese

Dalla Francia filtrano nuove indiscrezioni che confermano e anzi rafforzano l’interesse del Milan per il giocatore. Giorgio Furlani è pronto all’assalto.

Il Milan ha cominciato la sua sessione invernale di mercato in maniera molto puntuale. È stata l’emergenza in difesa a causa degli infortuni a mettere una certa fretta alla dirigenza rossonera. Più che lecito, dato che Stefano Pioli dovrà fare a meno ancora per diverso tempo dei suoi titolari del reparto e dunque di Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. È dunque tornato Matteo Gabbia a Milano, dal prestito con il Villareal. Giorgio Furlani ha presto trovato l’accordo con gli spagnoli per l’interruzione del prestito secco e da oggi Stefano Pioli ha di nuovo a disposizione il suo centrale italiano.

Ma le manovre del mercato non si fermano di certo a Gabbia. Il Milan andrà per l’acquisto di un altro difensore, e poi capirà i margini di manovra per affondare su un nuovo centrocampista (con Krunic in uscita) e un nuovo attaccante. Ma fermiamoci alla retroguardia, reparto a cui la dirigenza guarda sempre con più attenzione e urgenza. I profili monitorati da Furlani e Moncada sono diversi, ma uno convince più di tutti.

Il Milan era andato su Thilo Kehrer del West Ham, l’ex PSG acquistato dagli inglesi per 12 milioni di euro. Ma è stato anticipato nella corsa al difensore centrale dal Monaco. Affare dunque sfumato definitivamente. E adesso, sempre il Monaco è pronto ad insidiare il Milan nella corsa all’obiettivo numero uno.

Milan, parte l’offensiva per il giocatore

Il Milan, contemporaneamente a Kehrer, guadava di buon occhio a Lilian Brassier, difensore centrale mancino del Brest. Sfumato definitivamente l’ex PSG, è proprio su Brassier che il Diavolo vuole fare all in. Ma, come conferma il giornalista Goarnisson, c’è pure il Monaco sul centrale francese classe 1999. La notizia cruciale è che il Milan, dopo aver visto il club di Ligue 1 scippargli velocemente Kehrer, ha ancora più voglia e desiderio di mettere le mani su Brassier e stavolta di non restare beffato.

Il giocatore è ben consapevole della sfida di mercato aperta tra Milan e Monaco, ma non sarà l’aspetto economico a convincerlo come riporta il giornalista de L’Equipe. Ciò che farà per lui la differenza è il ruolo offerta in rosa, se di titolare o di di riserva. Il Monaco, in tal senso, parte sfavorito dato che ha molta concorrenza nel reparto, e ancor di più adesso con l’arrivo di Kehrer. Per questo, ci sono possibilità per il Milan di battere il Monaco nella corsa a Brassier.

Goarnisson spiega che se il club francese non aumenterà la sua offerta, e anche in tempi brevi, il Diavolo potrà batterlo e aggiudicarsi il giocatore dal Brest. Quest’ultimo ha fissato il costo di cessione a 12 milioni di euro. Non è una novità che il Milan di Stefano Pioli necessiti di un nuovo difensore mancino, e Brassier è al momento il favorito. Bisognerà battere il Monaco, ma adesso è davvero possibile farlo.