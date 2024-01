@ML – Musah rientra in gruppo. Le ultime su Okafor

Le ultime da Milanello sulle condizioni di Musah e Okafor. Una buona notizia per Pioli è il rientro dell’americano in gruppo

Il Milan è al lavoro per preparare la trasferta contro l’Empoli di domenica. I rossoneri si sono allenati stamattina sotto gli occhi attenti di Zlatan Ibrahimovic, arrivato a Milanello subito dopo il rientro da Miami. E le notizie che arrivano dal centro tecnico di Carnago sono positive perché c’è stato il ritorno in gruppo di Musah.

Il centrocampista è out dal 20 dicembre: Newcastle–Milan è la sua ultima presenza prima dell’infortunio. L’entità non è mai stata rivelata: è stato definito come “affaticamento” ma è chiaro che questa lunga assenza non può essere dovuta a quel tipo di problema. Un po’ come nel caso di Kjaer, assente ufficialmente per affaticamento per oltre 40 giorni. Da qualche giorno l’ex centrocampista del Valencia è considerato guarito ma solo oggi è rientrato finalmente in gruppo. Potrebbe quindi essere a disposizione per la partita contro l’Empoli di domenica al Castellani e magari fare qualche minuto.

Okafor invece non è ancora del tutto recuperato e anche oggi ha svolto allenamento personalizzato. Si è infortunato in occasione di Milan-Monza, poco dopo il suo gol del 3-0: lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso. Per lui era previsto circa un mese di stop, quindi potrebbe rientrare per la partita contro la Roma del prossimo 14 gennaio, sicuramente per Udine la settimana dopo.