No al prestito in Serie A: il milanista vuole la Spagna

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione del rossonero nella rosa di Pioli. Al momento è un esubero e potrà partire in prestito. Ma non in Italia.

Il Milan sta avanzando nel mercato invernale di questo gennaio. Dopo l’arrivo di Matteo Gabbia, il quale potrà partire titolare già nella prossima di campionato, Giorgio Furlani sta lavorando e programmando gli altri colpi. Il Diavolo è vigile su diverse situazioni in entrata. Sappiamo bene che l’altra priorità del mercato è l’acquisto di un ulteriore centrale di difesa, con Lilian Brassier nome che più tutti sta scaldando i tavoli di Casa Milan. Ma non soltanto.

Le fonti più accreditate danno il Milan intenzionato a segnare un colpo per il reparto di centrocampo, che si appresta a salutare Rade Krunic con cui i rapporti sembrano ormai compromessi. Il bosniaco appare sempre più destinato verso il Fenerbahce in Turchia, anche se si aspetta la giusta offerta. Poi, se ci sarà la concreta possibilità, il Milan andrà anche per l’acquisto di un nuovo centravanti, e in tal senso sta tenendo banco il nome di Boulaye Dia, il senegalese infelice alla Salernitana.

Quanto al mercato in uscita, il Milan effettuerà cessioni oltre a quella probabile di Krunic? Ad oggi, tutto fa presagire che ci sarà un’altra partenza da Milanello, anche se in prestito. Ne parla il Corriere dello Sport.

Milan, può partire: la scelta sulla destinazione

Il Milan è pronto a cedere Luka Romero, il fantasista argentino definito l’erede di Lionel Messi. Almeno questo è quanto riporta il Corriere dello Sport, il quale sottolinea come il 19enne sia ancora definito acerbo per un posto di rilievo nella rosa rossonera. Romero è arrivato a Milanello in estate a parametro zero, dopo due anni alla Lazio. Ha i colpi del campione, questo è indubbio, ma forse è ancora troppo presto per mostrarli in una big. Il Milan sta pensando ad un percorso specifico per lui: partire in prestito per accumulare la giusta continuità ed esperienza e tornare pronto per palcoscenici più ambiziosi.

Il Corriere dello Sport spiega che in Italia l’argentino è stato richiesto al Milan da numerosi club, più che altro di media-bassa fascia. Al momento più richieste d’informazioni che vere e proprie offerte d’ingaggio. Ma il calciatore ha tutta un’altra idea. Accetterebbe sì il prestito per giocare di più, ma non Italia. Luka Romero vorrebbe tornare a calcare i campi della Liga spagnola, in patria, dove ha già giocato per il Mallorca. Il Milan proverà dunque ad accontentarlo.

Contemporaneamente, bisogna considerare che Luka Romero potrebbe comunque essere molto utile a Pioli a gennaio, dato che Samuel Chukwueze è partito alla volta della Costa d’Avorio per disputare la Coppa d’Africa con la sua Nigeria, tra l’altro una delle assolute favorite alla vittoria finale. Le valutazioni sono in corso.