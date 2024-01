Pioli ancora in una big dopo il Milan: è fra i candidati

Clamorosa indiscrezione de La Repubblica. Stefano Pioli è uno tra i candidati alla prossima panchina della big italiana. Tutti i dettagli di seguito.

Stefano Pioli si è trovato fortemente sotto esame in questo ultimo periodo. Le motivazioni sono state lecite, dato che la rosa rossonera si è trovata a fare i conti con una moltitudine di infortuni gravi, per lo più muscolari, e contemporaneamente i risultati della squadra sono stati deludenti. A partire dall’uscita dalla Champions League, con anche prestazioni altalenanti in campionato che hanno causato un distacco netto dalla capolista Inter.

I tifosi e l’ambiente rossonero sono stati pervasi da sensazioni di delusione e rabbia, e hanno chiamato a gran voce l’esonero del tecnico emiliano. Il Milan è apparso molto involuto nel gioco, e non soltanto a causa delle numerose assenze. Fatti evidenti che hanno chiaramente acceso un campanello d’allarme anche all’interno del club. Diversi i confronti tra Stefano Pioli e la dirigenza rossonera, in cui certamente l’allenatore è stato messo alle strette e avvisato che ulteriori passi falsi lo avrebbero condotto all’addio.

Si è parlato di numerosi profili che avrebbero potuto prendere il posto di Pioli. La realtà odierna dice però che l’allenatore è saldo sulla panchina del Milan, reduce anche da due buone vittorie: quella in campionato contro il Sassuolo, seppur arrancata, e quella di Coppa Italia contro il Cagliari invece bella e meritata. Ma, secondo le fonti più accreditate, a prescindere dai risultati della stagione, Pioli saluterà il Milan al termine del campionato.

La Repubblica lo accosta già ad una nuova panchina.

Pioli, futuro ancora in Serie A ma non al Milan

La grande sensazione è che il Milan voglia ripartire da un nuovo progetto la prossima estate, considerando il ciclo di Stefano Pioli concluso. E secondo la Repubblica lo stesso allenatore rossonero potrebbe ripartire da una grande panchina di Serie A. Né Juventus né Napoli, ma Roma. Il club giallorosso non è affatto sicuro di continuare con José Mourinho, anche in virtù del Decreto Crescita abrogato. Per questo, sta valutando solo profili italiani per il futuro della sua panchina. L’AD greca Lina Suoloukou ha cominciato le sue ricerche.

La donna d’affari non si occuperà infatti soltanto del progetto stadio e del piano marketing della Roma, ma è stata incaricata di trovare il migliore profilo tecnico per guidare la squadra nel vicino futuro. I nomi sono appunto quelli di Stefano Pioli, Raffaele Palladino (Monza) e Vincenzo Italiano (Fiorentina). Il sogno dell’AD giallorosso è Xabi Alonso, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, ma per diverse ragioni è destinato a rimanere un sogno.

La Repubblica puntualizza che al momento non ci sono stati contatti concreti tra le parti, ma solo sondaggi esplorativi. Ad ogni modo, in caso di addio a fine stagione al Milan, Pioli è tra i candidati per un posto nella Capitale.