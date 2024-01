Al Milan per Ibrahimovic: l’attaccante vuole i rossoneri

Il Milan può accelerare per l’attaccante grazie al sostegno e alla presenza di Zlatan Ibrahimovic, il suo idolo

La ricerca da parte del Milan di una nuova prima punta sembra essere meno ossessiva rispetto a qualche settimana fa. Questo grazie all’esplosione improvvisa di Luka Jovic, che inizialmente aveva convinto poco sia la società che i tifosi. Non Pioli, che invece ci aveva sempre creduto.

Oggi Jovic è completamente un altro giocatore: nell’ultimo mese ha segnato cinque reti e in poco più di 250′ giocati (solo due volte titolare contro Frosinone e Cagliari). Numeri che stanno convinto il club a non cercare in questo gennaio l’attaccante e magari rinviare l’investimento in estate, a meno che… Se dovessero presentarsi delle occasioni di mercato, il Milan è pronto a coglierle. Ce n’è uno che è stato proposto di recente e che può diventare obiettivo concreto grazie a… Zlatan Ibrahimovic. L’ex fuoriclasse svedese è l’idolo di questo giocatore che avrebbe dato priorità ai rossoneri già solo per la sua presenza.

Sì al Milan per Ibrahimovic

Il calciatore in questione è Jhon Duran, ovvero il giovane centravanti colombiano che milita nell’Aston Villa. Che, anche se non titolare, ha comunque segnato due reti in poche presenze. Le qualità sono indiscutibili ma in questo momento ai Villans è chiuso dal titolare Watkins.

Duran è stato proposto al club rossonero, che adesso sta valutando. Oltre all’aspetto tecnico, c’è da considerare anche il suo status da extracomunitario del ventenne: il Milan ha uno slot libero a disposizione e deve decidere se occuparlo con Popovic, con Duran o se tenerlo libero per altri eventuali obiettivi.

Come svelato da Gianlucadimarzio.com, Jhon Duran è un fan appassionato di Zlatan Ibrahimovic. Un motivo in più per prevedere un futuro in maglia Milan per il calciatore colombiano. L’Aston Villa al momento non apre all’opzione prestito, ma l’inserimento di un diritto o obbligo di riscatto potrebbe anche movimentare la trattativa nelle prossime settimane.

Uno dei motivi per cui Ibrahimovic è tornato nei ranghi del Milan, solo con il compito di consigliere ed advisor, potrebbe essere anche questo: rappresentare una motivazione in più per molti giovani calciatori internazionali a lavorare a Milanello, sotto i consigli e la presenza di lusso dell’ex bomber svedese. Avere un Ibra in più in società è sicuramente un’arma sul mercato.