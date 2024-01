Milan, colpo francese: è corsa a due per la difesa

La situazione in difesa dopo l’acquisto di Matteo Gabbia. I rossoneri non si fermeranno al centrale italiano: il punto sul mercato del Milan

Il Milan non si fermerà a Matteo Gabbia. I rossoneri vogliono regalarsi un nuovo centrale. L’emergenza difensiva sta spingendo Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani a sondare il mercato alla ricerca della giusta opportunità.

Di soldi sembrano davvero essercene e l’abolizione del Decreto Crescita non aiuta di certo la dirigenza rossonera. Negli ultimi giorni, come vi abbiamo raccontato, ha guadagnato terreno Lilian Brassier. Il 24enne del Brest piace davvero tanto. Ha le caratteristiche giuste per migliorare il pacchetto arretrato di Stefano Pioli, ma non sarà facile portarlo in Italia.

La concorrenza è agguerrita e anche La Gazzetta dello Sport, conferma, che sul giocatore ci sia il forte interesse da parte di Porto, Bayer Leverkusen e Psg, oltre che del Monaco, noto ormai da tempo. La valutazione è superiore ai dieci milioni di euro, ma la possibilità di scatenare un’asta stuzzica il Brest, pronto ad incassare il più possibile dalla sua cessione. Brassier sarebbe anche disposto a vestire la maglia del Milan, ma serve convincere il club di Ligue 1, che spera di cederlo a gennaio, ma di trattenerlo fino a giugno. Condizioni che al Diavolo non piacciono per nulla visto che il centrale serve immediatamente.

La trattativa per Brassier, dunque, non sarà per nulla facile. Ma il calciatore del Brest non è l’unico francese sul taccuino di Geoffrey Moncada.

Milan, Lenglet pista viva

Il nome di Lenglet non è ancora sparito, anche se con l’abolizione del Decreto Crescita l’affare è adesso più complicato. Una sua permanenza in rossonero costerebbe molto di più alle casse del Diavolo.

Per portarlo a gennaio al Milan serve inoltre che rinunci a parte dello stipendio (o che venga pagato dal Barcellona). Ricordiamo che Lenglet è di proprietà dei blaugrana. Serve dunque un accordo triplo, con il giocatore, gli spagnoli, oltre che con l’Aston Villa, che dovrebbe concedere il via libera.

Un trattativa non certo semplice. Sembrava più facile, invece, quella per il giovane Terracciano dopo che il Milan aveva raggiunto un accordo con il suo entourage. Anche il Verona, però, ha voglia di aprire un’asta visti gli interessi di Juventus, Fiorentina e Bologna. Per portare il giocatore in rossonero serve una cifra vicina ai sei milioni di euro