Milan-Conte: “Si chiude in tre minuti”

Arrivano aggiornamenti in merito al possibili approdo al Milan di Antonio Conte. Le ultime sul futuro del tecnico italiano, sempre più attratto dai rossoneri

L’avventura di Stefano Pioli al Milan sembra davvero al capolinea. E’ vero che i due successi contro il Sassuolo e il Cagliari hanno messo a tacere le voci su un suo esonero, ma al termine della stagione la separazione potrebbe comunque esserci.

Non è un caso che si continua a parlare insistentemente dei possibili successori e il nome caldo resta quello di Antonio Conte. E’ stato Michele Criscitiello a Sportitalia a fare il punto della situazione, confermando come il tecnico ex Tottenham, abbia voglia di rossonero: “Conte ha preso tempo con il Napoli, vuole il Milan. Non ci sono stati contatti diretti con i rossoneri, ma Ibrahimovic e Moncada spingono per lui, deve essere convinto tra virgolette Furlani, che in questo momento sta pensando a Thiago Motta, alla luce di diversi ragionamenti, soprattutto perché Conte ha un ingaggio pesante, perché è un personaggio importante e pretenderebbe un mercato diverso da quello che potrebbe pretendere l’attuale allenatore del Bologna. Conte stima molto il club rossonero e Furlani. Se domani l’Ad rossonero alzasse il telefono e dicesse a andiamo a Torino per Antonio Conte, l’operazione si chiuderebbe nel giro di 3 minuti”.

Milan, il futuro della panchina rossonera

Il futuro della panchina del Milan resta, dunque, tutto da scrivere. Antonio Conte è certo un candidato, è un profilo vincente, che darebbe garanzie sull’ambizione del progetto rossonero.

Ma ci sono anche altri tecnici che piacciono e che potrebbe raccogliere l’eredità di Stefano Pioli. In Italia il nome in cima alla lista è quello di Thiago Motta che sta stupendo tutti alla guida del Bologna, ma attenzione anche a Palladino, creatura di Silvio Berlusconi al Monza, e di Vincenzo Italiano, che è ormai anni che sta facendo bene in Serie A, ora alla guida della Fiorentina. Sullo sfondo anche De Zerbi, ma al momento resta la pista sicuramente più complicata, essendo apprezzato anche da altri importanti club.

Le possibilità di vedere ancora Stefano Pioli sulla panchina del Milan non sembrano molte in questo momento, ma non è detta ancora la parola fine. D’altronde il gruppo sta dimostrando di essere dalla sua parte e se dovesse alzare al cielo la Coppa Italia e magari l’Europa League, oltre ad una qualificazione agevole in Champions, tutto potrebbe cambiare, ancora una volta.