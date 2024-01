Milan, la Juve si tira fuori: via libera per i rossoneri

Il Milan è pronto a piazzare il prossimo colpo sul mercato, dopo l’arrivo di Matteo Gabbia. Ecco di chi si tratta: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan non si fermerà a Matteo Gabbia. Il difensore italiano è stato il primo affare concluso, grazie al via libera da parte del Villarreal: con sei mesi di anticipo, il classe 1999 è tornato, dunque, a varcare i cancelli di Milanello.

E’ già a disposizione di Stefano Pioli, che domenica lo porterà con se per la trasferta di Empoli. Ma Gabbia non sarà l’unico difensore che il Milan proverà a prendere. Le trattative per Brassier e Lenglet non appaiono certo in discesa, serve trattare con i club che ne posseggono il cartellino, ma non sarà facile ottenere il via libera.

Una trattativa decisamente più avviata è quella relativa a Filippo Terracciano. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro a Casa Milan tra il suo agente e la dirigenza rossonera: l’accordo tra le parti è stato trovato, ora serve quello con il club, che sa di non poter tirare troppo la corda. Il Verona non sta vivendo il suo miglior periodo ed è chiamata a vendere. Vorrebbe una cifra vicina ai sei milioni per lasciare andare il 20enne italiano e spera si possa aprire un’asta per far alzare il prezzo. Oggi sul giocatore oltre al Milan, la prima scelta per Terracciano, si registra anche l’interesse della Fiorentina. L’offerta viola, da 2,5 milioni di euro, è stata però superato dal Diavolo, arrivato a 4 milioni. Il Verona ne vorrebbe un paio in più e spera nell’inserimento di qualche altra squadra.

Milan, niente Juve per Terracciano

Ieri si sono fatte insistenti le voci che volevano la Juventus di Massimiliano Allegri sulle tracce del giocatore. Una pista quella bianconera che non trova conferme da più fonti.

Terracciano piace alla Vecchia Signora, così come al Bologna, ma non c’è nulla di concreto. Il Milan, dunque, potrebbe avere strada spianata per l’italiano. I rossoneri, d’altronde, non hanno alcuna intenzione di prender parte ad aste e si augurano di poter chiudere il prima possibile con il Verona, così da poter mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo giocatore, un vero jolly, capace di giocare un po’ in ogni parte del campo. Un’alternativa importante in vista anche della partenza di Rade Krunić.