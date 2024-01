Milan, le scelte di Pioli per Empoli: sorpresa in difesa

Il Milan torna in campo in mattinata a Milanello per preparare la sfida contro l’Empoli, in programma domenica alle ore 12.30. Ecco le scelte di Pioli

Il Milan va a caccia di conferme. Dopo le vittorie contro il Sassuolo e il Cagliari, la squadra di Stefano Pioli vuole il tris contro l’Empoli. Un successo allontanerebbe definitivamente le notizie relativa ad una panchina che traballa e farebbe chiudere in maniera positiva il girone di andata.

Il Diavolo affronterĂ i toscani con la solita emergenza difensiva perchĂ© continueranno a mancare Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw, che non rientreranno prima di febbraio. Saranno ancora out anche Marco Sportiello e Noah Okafor, ma il loro ritorno in gruppo è davvero vicino. Chi è tornato ad allenarsi con la squadra è invece Yunus Musah, che ha smaltito i problemi muscolare e si metterĂ a disposizione di Pioli per la trasferta in Toscana. Un’ottima notizia vista l’assenza di Ismael Bennacer, volato in Africa al pari di Samuel Chukwueze.

Milan, Pioli costretto a cambiare: ecco la formazione

Con la partenza di Ismael Bennacer, che ha raggiunto il ritiro dell’Algeria, e un Rade Krunić ai margini del gruppo non ci sono dubbi sul centrocampo che vedremo ad Empoli.

Contro i toscani ci sarĂ spazio ancora per Reijnders e Adli, come contro il Cagliari, ma la mediano, stavolta, sarĂ rafforzata dalla presenza di Ruben Loftus-Cheek. Pronto a subentrare il recuperato Musah.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, ieri era avanzata l’ipotesi di vedere Matteo Gabbia dal primo minuto. La sensazione è che Pioli non cambierĂ continuando ad affidarsi a Theo Hernandez al centro, con Simon Kjaer al suo fianco. Il giovane italiano entrerĂ a partita in corso, dando il cambio al giocatore danese. Il pacchetto arretrato, davanti a Mike Maignan, verrĂ completato da capitan Davide Calabria e Alessandro Florenzi. I giovani, ammirati in Coppa Italia, tornano, dunque, a sedersi in panchina.

In avanti, infine, spazio ai titolatissimi, con Christian Pulisic e un ritrovato Rafa Leao, che vuole sbloccarsi anche in campionato, dopo il gol contro il Cagliari ad agire sugli esterni. Al centro nel tridente, ci sarĂ nuovamente Olivier Giroud. Ma Luka Jovic, autore di una doppietta contro i sardi in Coppa Italia, scalpita.