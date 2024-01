Perché Moncada è in tribuna al Dall’Ara per Bologna-Genoa

Moncada a sorpresa è in tribuna per Bologna-Genoa, l’anticipo della 19esima giornata di Serie A. Perché il dirigente del Milan è lì? Da Zirkzee a Thiago Motta, i possibili motivi

Sorpresa per Bologna-Genoa, l’anticipo della 19esima giornata di Serie A. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, sulle tribune del Renato Dall’Ara c’è anche Geoffrey Moncada, il direttore tecnico rossonero. Ma perché è lì? Le motivazioni potrebbero essere diverse.

Nella squadra rossoblu ci sono tanti giocatori che piacciono alla dirgenza del Milan: da Beukema a Aebischer, ma è evidente che quello maggiormente attenzionato dal club è Joshua Zirkzee. I rossoneri stanno provando a capire se possono portarlo a San Siro a giugno. C’è però un grosso ostacolo: il Bayern Monaco può riprenderlo in qualsiasi momento per “soli” 40 milioni. Soli, sì, perché per quanto fatto vedere finora la valutazione dell’attaccante olandese è molto più alta. Fra i giocatori del Bologna piace anche Ferguson, assente però nel match di stasera col Genoa in quanto squalificato. Ma la presenza a Bologna di Moncada potrebbe essere anche per la panchina.

Moncada al Dall’Ara per Thiago Motta?

Un altro motivo per cui Moncada è al Dall’Ara potrebbe essere l’allenatore. Thiago Motta è infatti uno dei candidati alla panchina del Milan per il prossimo anno. Piace particolarmente alla proprietà, che vede in lui il tecnico giusto per un percorso lungo e con tanti giovani da far crescere.

Il suo lavoro sulla panchina del Bologna è finora straordinario: sta ottenendo risultati importanti (con una clamorosa posizione in zona Champions League) e lo sta facendo con un gioco di altissimo livello e con la valorizzazione di tanti giovani. Ecco perché è il profilo più apprezzato dalla proprietà, mentre i tifosi, che vorrebbero vedere la propria squadra vincere subito, spingono per Antonio Conte. Una cosa è certa: la scelta del dopo Pioli a giugno è molto complicata e la società non può assolutamente sbagliarla.

Conte è la strada più “semplice” per aprire un ciclo breve e vincente, Thiago Motta è invece quella giusta per un percorso più lungo e di crescita, sia del tecnico stesso che dei suoi giocatori. Ecco perché probabilmente Moncada ha scelto di andare a vederlo dal vivo, anche se la presenza di questa sera al Dall’Ara può essere legata, come detto prima, a qualche giocatore che può finire nel mirino rossonero.