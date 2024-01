Quando torna Okafor: per il rientro c’è un’ipotesi concreta

Le ultime sulle condizioni di Noah Okafor le riporta Tuttosport. L’attaccante svizzero è vicinissimo al rientro. Fissato il periodo. Tutti i dettagli di seguito.

Il Milan continua inevitabilmente a fare i conti con gli infortuni. I più gravi e longevi, lo sappiamo, sono quelli di Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Tommaso Pobega. Per rivedere questi rossoneri in campo ci vorrà ancora del tempo, purtroppo. Il Milan nel frattempo si è attivato sul mercato, soprattutto, chiaramente, per sopperire all’emergenza in difesa data l’assenza dei suoi tre centrali titolari. È tornato Matteo Gabbia dal Villareal, e adesso Giorgio Furlani sta spingendo forte per Lilian Brassier del Brest.

Sempre sul fronte infortunati, però, arrivano anche buone notizie. Difatti, come appreso nelle scorse ore, è finalmente tornato a disposizione Yunus Musah, il centrocampista americano che si era fermato nel 2023 nell’ultimo impegno di Champions League contro il Newcastle. L’ex Valencia aveva rimediato un affaticamento muscolare, e c’è voluto un po’ di tempo affinché lo smaltisse. Ebbene, ieri è tornato a lavorare in gruppo ed è dunque a disposizione per la prossima di campionato contro l’Empoli.

Quanto a Noah Okafor, anche il suo recupero sarebbe molto importante, così che Stefano Pioli possa tornare ad un reparto d’attacco completo, escluso Samuel Chukwueze partito per la Coppa d’Africa. Lo svizzero ha avuto a che fare con un infortunio ben più grave rispetto a Musah, ma il suo rientro è adesso vicinissimo.

Milan, Okafor pronto per i due big match?

Noah Okafor, nel match di campionato contro il Monza vinto per 3-0, e in cui lui è stato l’artefice del triplo vantaggio, ha rimediato l’ennesima lesione. Stavolta è stato coinvolto un muscolo molto profondo, il semimembranoso. Ricordiamo che prima di questo, Okafor era rientrato da pochissimo da un’altro guaio di natura muscolare. Insomma, non ha avuto tregua l‘ex Salisburgo, che anche ieri ha svolto un allenamento personalizzato nel suo percorso di riabilitazione. Quando rientrerà? Fa un focus dettagliato Tuttosport in merito.

Avendo svolto anche ieri un personalizzato, è improbabile che Noah Okafor riesca a tornare in campo per il match di campionato contro l’Empoli. Ma la settimana prossima sarà quella buona. Infatti, come riporta il quotidiano sportivo, lo svizzero è atteso in campo tra la gara di Coppa di Italia contro l’Atalanta in programma mercoledì (quarto di finale secco) e la successiva giornata di campionato contro la Roma sempre a San Siro.

Dunque, che sia l’una o l’altra, Okafor è subito atteso da una maxi sfida al suo rientro, nella quale ad ogni modo partirà dalla panchina. Ma il suo recupero, come accennato, è importante per un mese di gennaio ricco di sfide.