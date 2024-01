Addio definitivo al Milan: oltre 20 milioni in arrivo

Il Milan può esultare per questo possibile introito in arrivo nelle prossime settimane dal mercato: addio definitivo sempre più vicino

In questa sessione di mercato invernale il Milan sarà molto attivo per risolvere i vari problemi della rosa. La difesa è stata sistemata con il rientro di Gabbia ma si cerca un altro centrale. Probabile necessità anche a centrocampo se dovesse uscire Rade Krunic, sempre più fuori dai pieni del club. Intanto nelle prossime settimane potrebbe già concretizzarsi un altro addio definitivo al club rossonero: più di 20 milioni in arrivo.

In questo gennaio il Milan cercherà occasioni di mercato a basso costo come Filippo Terracciano, per poi rinviare all’estate investimenti più corposi. Un aiuto arriverà senza dubbio anche dalle cessioni. Una di queste si potrebbe concretizzare già nei prossimi mesi, facendo guadagnare al Milan un introito rilevante, superiore ai 20 milioni di euro. Il Milan aspetta e spera ma le probabilità sono molto alte grazie alle sue prestazioni.

Segna e convince, e il Milan incassa

L’operazione che il Milan segue da vicino è quella riguardante il futuro di Charles De Ketelaere. Il fantasista belga, classe 2001, in estate è andato all’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nonostante qualche problema, anche fisico, l’ex Bruges a Bergamo sta facendo bene e la società è sempre più convinta di andare fino in fondo.

Già 6 reti in stagione, una prestazione esaltante in Coppa Italia contro il Sassuolo e gli applausi di tutta la piazza atalantina. In questo modo CDK si sta avvicinando, come scrive la Gazzetta dello Sport, al riscatto a titolo definitivo da parte dell’Atalanta.

Un affare che accontenterebbe tutti, Milan compreso. I rossoneri hanno già incassato 3 milioni di euro per il prestito oneroso, a cui si aggiungerebbero 22 milioni per il cartellino di De Ketelaere più ulteriori due di bonus. Il rischio che diventi un rimpianto è elevatissimo perché il belga potrebbe diventare un affare clamoroso per l’Atalanta se l’anno prossimo dovesse finalmente esplodere. Al tempo stesso, sarebbe drammatico se gli orobici non dovessero riscattarlo: a Milano rientrerebbe un De Ketelaere ancor più sfiduciato e deprezzato.

Intanto il Milan e De Ketelaere si ritroveranno di fronte anche in Coppa Italia nei quarti di finale che si disputeranno mercoledì 10 gennaio prossimo alle ore 21, in quel di San Siro. Sarà la prima volta di CDK a San Siro con un’altra maglia perché in campionato si è giocato a Bergamo (e lui ha inciso con un assist).