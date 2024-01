Addio Krunic: il Fenerbahce chiede lo sconto e sbarca a Milano

Il Fenerbahce allo scoperto: il club turco sbarca a Milano per trattare l’acquisto di Rade Krunić. Il punto della situazione

Il futuro di Rade Krunić è ormai segnato. Non c’è certo il Milan nel destino del centrocampista bosniaco, che ha ormai rotto con il club rossonero.

L’accordo sul rinnovo non è mai arrivato, con la trattativa ormai naufragata del tutto. Il giocatore così in poche settimane è finito ai margini del gruppo, passando da insostituibile ad esubero. Krunic sta vivendo al Milan da separato in casa, sperando che il Fenerbahce accontenti le richieste del Diavolo.

I turchi, infatti, continuano ad essere i favoriti nella corsa al centrocampista bosniaco. Non è un segreto, d’altronde, che il club di Istanbul abbia messo sul piatto dell’ex Empoli una proposta da circa tre milioni di euro netti a stagione. Ad oggi però in via Aldo Rossi nessuna offerta davvero convincente da parte del Fenerbahce.

Un’offerta che difficilmente arriverà. Le parole del presidente Ali Koc, d’altronde lasciano davvero pochi dubbi: “Krunic era un giocatore che volevamo molto – afferma il numero uno del Fenerbahce al giornale Habertuk -. È una questione che risale all’estate. Hanno richiesto cifre anomale durante in quel periodo. Rade vuole ancora venire al Fenerbahçe, ma al momento non siamo in grado di offrire la stessa cifra che abbiamo proposto sia al giocatore che al suo club durante l’estate.”

Le cifre potrebbero dunque essere riviste ancor di più al ribasso. Ricordiamo che Rade Krunić ha un contratto in scadenza nel 2025 e se il Milan non dovesse essere accontentato potrebbe rimanere in Italia da separato in casa. In estate i rossoneri avrebbero voluto incassare una cifra vicina ai dieci milioni, ora si accontenterebbero anche della metà. Un prezzo non certo alto, per un calciatore, che di fatto ha ricoperto un ruolo chiave nello scacchiere di Stefano Pioli. Un prezzo che potrebbe invogliare altre squadre a farsi sotto.

In Francia, ad esempio, non è scemato l’interesse da parte del Lione, che ad agosto aveva mandato degli emissari a San Siro per farlo seguire da vicino. Ad oggi, però, Krunic preferirebbe trasferirsi al Fenerbahce.

Milan, Fenerbahce in Italia

Nel frattempo i turchi provano a convincere il Milan a lasciare andare il giocatore e nelle prossime ore potrebbe tenersi un incontri tra i rappresentati del Diavolo e quelli del club turco.

Come riporta Yagiz Sabuncouglu, di SportsDigitale, sul proprio profilo X, il direttore sportivo del Fenerbahçe, Mario Branco, sarebbe, infatti, a Milano per trattare il trasferimento di Rade Krunić. Potrebbero esserci degli sviluppi nelle prossime ore.