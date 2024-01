Addio Milan e nuova avventura: l’attaccante resta in Serie A

Il giocatore può lasciare il Milan già durante questa sessione di calciomercato. Su di lui ci sono Lecce e Salernitana, ma attenzione alla pista in Serie B

Contro il Cagliari ha giocato per oltre un’ora, per ben 71 minuti, senza però impressionare. Di fatto è stato uno dei pochi giocatori che con i sardi in Coppa Italia non è riuscito a esprimersi al meglio.

Stiamo chiaramente parlando di Luka Romero, che fin qui, ha giocato solo cinque partite, per un totale di 155 minuti. In Serie A sono state così solamente quattro le presenze, sempre contro il Cagliari, Juve, Napoli e Udinese.

Trovare spazio quando sei la riserva della riserva, d’altronde, non è certo facile, anche quando giochi per una squadra in costante emergenza per via degli infortuni. In estate Luka Romero, dopo aver fatto bene, aveva deciso di rimanere in rossonero. Ora le strade con il Milan, però, potrebbero separarsi.

Nelle prossime partite, in realtà, senza Samuel Chukwueze, potrebbe anche trovare spazio, ma forse la scelta migliore è quella di andarsi a fare le ossa altrove, provando a giocare con cotinuità.

L’idea principale di Romero è stata sempre quella di tornare in Spagna qualora l’avventura al Milan non fosse decollata, ma negli ultimi giorni sono arrivati segnali da diverse squadre italiane, pronte a prenderlo in prestito. Sky Sport riporta dell’interessamento da parte di Lecce e Salernitana, ma attenzione anche alla pista Como. La squadra di Serie B, dove militano anche Cutrone e Verdi, è ambiziosa e vuole al più presto salire nel massimo campionato. Con l’aiuto dell’argentino sarebbe certamente più semplice.

Milan, enigma Krunic

Al Milan la lista de partenti non è certo lunga. Anzi. Al momento l’unico calciatore con la valigia in mano è Rade Krunić. Come più volte raccontato, il bosniaco è ormai ai margini del gruppo.

Per l’addio ai rossoneri è solo questione di tempo. Il Diavolo vorrebbe incassare una cifra sui 4-5 milioni di euro, ma al momento il Fenerbahce, il club più interessato, non ha alcuna intenzione di versare questa somma. Sarà un braccio di ferro lungo, ma la certezza è che Krunic non vestirà in futuro la maglia del Milan. A gennaio possono fare le valigie anche i giovani Traore e Bartesaghi per andare a giocare con continuità. E’ evidente però, che una partenza di Romero potrebbe escludere quella di Chaka, per avere almeno un’alternativa in più in avanti.