Il Real Madrid può riprendersi Alex Jimenez: come funziona la recompra, le cifre

Emergono alcuni dettagli dell’accordo stipulato dal club rossonero con il Real Madrid per il terzino spagnolo.

La partita di Coppa Italia tra Milan e Cagliari ha fatto scoprire a molti Alex Jimenez, terzino arrivato in Italia nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato. Dopo le 15 presenze con la Primavera, ha fatto il suo debutto in Prima Squadra e ha impressionato.

Ovviamente non basta una partita per giudicare un calciatore, però il 18enne nato a Leganes ha mostrato delle buone qualità. Oltre ad avere facilità di corsa e dei buoni piedi, ha fatto vedere anche tanta personalità. Non sembrava un ragazzino all’esordio. Ovviamente, va rivisto in più occasioni per valutarlo meglio, ma ci sono già tifosi rossoneri “innamorati” di lui. Vedremo se Stefano Pioli lo utilizzerà in altre occasioni.

Alex Jimenez: riscatto e contro-riscatto, i dettagli

Jimenez non è arrivato al Milan a titolo definitivo, bensì con la formula del prestito con diritto di riscatto e con un’opzione di recompra in favore del Real Madrid. Nell’ambiente rossonero già si teme che il terzino tornerà in Spagna.

La Gazzetta dello Sport conferma che il riscatto a favore del Diavolo è fissato a 5 milioni di euro. Il Real Madrid può ricomprare il cartellino nell’estate 2025 o in quella 2026. Le cifre non sono note, ma sono comunque differenti ed è ragionevole pensare che superino i 10 milioni.

Se il Milan deciderà di riscattare Jimenez a fine stagione, lo avrà sicuramente con sé anche per quella 2024/2025. Poi dipenderà dai blancos, che ovviamente stanno seguendo con attenzione il percorso di crescita del giocatore. I rossoneri corrono il serio rischio di valorizzare un talento altrui e poi di guadagnarci una cifra contenuta. Meglio di niente, come avvenuto invece con Brahim Diaz, però la speranza è che il Real Madrid non eserciti la propria opzione.

Vedremo cosa succederà. Intanto il ragazzo si sta trovando bene a Milano. Ha trovato in Ignazio Abate un bravo allenatore per farlo esprimere su ottimi livelli e ora sta conquistando anche Stefano Pioli, che in più occasioni lo aveva già portato in panchina e che dopo il buon debutto potrebbe pensare a dargli più spazio. I tifosi sperano di rivederlo in azione molto presto.