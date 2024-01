Brassier-Milan, l’annuncio ufficiale: “Non posso rispondere…”

L’allenatore del Brest ha risposto alle domande sul futuro del suo difensore nel corso della conferenza stampa: ecco la risposta

Il Milan continua la ricerca al famigerato difensore centrale per far fronte all’emergenza del reparto arretrato, dovuta agli infortuni di Tomori, Kalulu e Thiaw. Il club rossonero sfrutterà il mercato di gennaio per provare a mettere un tassello e risolvere il problema.

La società ha già provveduto a far rientrare dal prestito al Villarreal Matteo Gabbia dopo solo sei mesi, ma non è abbastanza. Si cerca anche un colpo in entrata e nelle ultime ore sta prendendo piede la pista che porta a Lilian Brassier, centrale mancino classe 1999, che sta disputando un ottimo campionato con il Brest, squadra rivelazione in Ligue 1. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 e ha già collezionato 15 presenze in stagione.

Il suo allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa di Francia contro l’Angers, ha parlato anche del 24enne e delle di mercato che lo riguardano. “Non ho l’impressione che stia passando un momento difficile, – spiega Eric Roy – è abbastanza tranquillo da quello che vedo in allenamento. È sempre bello avere tanti club interessati a te, piuttosto che non averne affatto”.

L’allenatore è sereno: “Non temo il mercato”

Brassier ha militato anche nelle giovanili della selezione francese, nell’Under 19 e nell’Under 20 ed è un profilo che piace particolarmente al Diavolo, come raccontato qualche giorno fa da Gianluca Di Marzio.

Il tecnico del club francese ha poi risposto a chi gli chiedeva se Brassier rimarrà fino al termine della stagione. Questa la sua replica: “Non lo so. Non posso rispondere a questa domanda, ma lo spero. Sono d’accordo sul fatto che ci sono giocatori che non possiamo trattenere, ma non ho paura del mercato invernale. Ci saranno sempre undici giocatori ad iniziare le partite”.

Nessuna chiusura a un’eventuale partenza del suo gioiello, con il Milan che rimane alla finestra per Brassier, senza abbandonare comunque le alternative. Roy ha poi chiuso affermando: “I giocatori non sono disturbati dalle eventuali richieste che hanno e credo che siano contenti dell’avventura che stanno vivendo qui”.