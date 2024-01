Empoli-Milan, Andreazzoli annuncia gli assenti: “La lista è lunga”

Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan. Focus importante dell’allenatore sui suoi indisponibili.

Domani è il giorno del ritorno in campo del Milan, il quale sarà impegnato nel lunch match della domenica di Serie A contro l’Empoli. Una sfida che non va certamente sottovalutata, dato che i toscani guidati da Aurelio Andreazzoli hanno fortissime motivazioni per complicare i piani del Diavolo. Già, l’Empoli è penultimo in classifica e ha una disperata esigenza di punti. Domani, dunque, al Castellani, il Milan è chiamato ad una prova attenta, con al massimo la concentrazione.

Stefano Pioli ha presentato oggi la gara in conferenza stampa. Per fortuna, il tecnico rossonero ha avuto un importante recupero nel corso di questa settimana. È infatti tornato in gruppo Yunus Musah, il centrocampista ex Valencia che era stato fuori tre settimane a causa di un affaticamento muscolare. La sua presenza è fondamentale, dato che anche Ismael Bennacer è partito per la Coppa d’Africa e Tommaso Pobega starà a lungo ai box dopo l’operazione.

Quanto a Okafor, Pioli ha detto a chiare lettere che non ce la fa a recuperare né per la gara di domani né per quella di Coppa Italia contro l’Atalanta. Lo svizzero è atteso in campo contro la Roma. Sponda Empoli, anche per i toscani le assenze sono numerose. Niente di buono per Aurelio Andreazzoli, che nella sua conferenza stampa di presentazione di Empoli-Milan ha annunciato gli indisponibili.

Andreazzoli: “Sette assenti”

Anche l’Empoli, come il Milan, non sta affrontando un buon periodo sotto il punto di vista degli infortuni. Sono ben sette gli indisponibili per Aurelio Andreazzoli, il quale in conferenza stampa ha fatto i nomi di chi salterà la gara di domani al Castellani: “Non abbiamo a disposizione Pezzella, Cacace, Guarino, Bereszinsky, Bastoni, Kovalenko e Fazzini. Per quest’ultimo il problema all’occhio non è risolto, quindi prima di tutto la salute. Avrà un controllo lunedì, aspettiamo quello”.

Ma Andreazzoli non vede il bicchiere mezzo vuoto, anzi. È sicuro che le assenze possano essere da stimolo per i restanti giocatori a disposizione. Ha concluso così sul tema: “L’elenco degli assenti è sicuramente lungo, ma è più lungo quello dei presenti. Per questo penso che sarà un’occasione per il resto della squadra di avere opportunità per mettersi in mostra. Per quel che riguarda la formazione di domani vedremo, qualcosa sarà obbligato e qualcosa andrà a seguire la convenienza tattica e tecnica”.