Pioli: “Theo centrale cerca di allungarsi la carriera. Krunic? Meglio trovi un’altra squadra”

Oggi Pioli ha parlato dalla sala stampa di Milanello: si è parlato della trasferta di campionato in Toscana e non solo.

Domani il Milan affronta l’Empoli allo stadio Carlo Castellani e l’obiettivo non può che essere quello di vincere. La squadra vuole consolidare il terzo posto in classifica e non perdere contatto dalle prime della classifica.

I rossoneri si presenteranno in Toscana con il nuovo arrivato Matteo Gabbia e con il ritrovato Yunus Musah, che ha giocato l’ultima partita a Newcastle. Un recupero importante in una mediana nella quale Tommaso Pobega rimarrà fuori per dei mesi e Rade Krunic va verso la cessione.

Pioli, conferenza stampa pre Empoli-Milan

Stefano Pioli dalle 14:30 parla in conferenza stampa. MilanLive.it riporterà tutte le dichiarazioni sui vari temi affrontati a Milanello.

ATTACCO – “Okafor torna con la Roma. Quando torna lui saremo abbastanza completi. Sul mercato i dirigenti si faranno trovare pronti”.

TURNOVER E GESTIONE ENERGIE – “Le scelte fatte col Cagliari erano fatte per vincere e dare fiato a chi gioca di più. Non sto pensando alle partite con Atalanta e Roma, siamo solo concentrati su Empoli. Con l’Atalanta la formazione può anche essere la stessa di Empoli, vedremo. La prova col Cagliari permette ai giovani di poter diventare una possibilità e di avere spazio”.

IBRAHIMOVIC – “Ci sarà. Ha già trasferito tanto quando è stato un giocatore. Può trasferire tanto anche adesso, è un re per come ha affrontato le sfide della sua carriera. Può trasferire la sua esperienza ai giocatori”.

PUNTI PERSI IN TRASFERTA – “Abbiamo commesso errori che abbiamo pagato a caro prezzo”.

PAROLA CHIAVE A EMPOLI – “Vittoria. Solo quella. Se vinci hai messo assieme tutto il resto”.

KRUNIC – “In questo momento per lui e per noi è meglio che cerchi un’altra squadra. Ho fatto delle scelte perché il suo rendimento non era quello di prima”

OMBRE DEL GIRONE D’ANDATA – “Abbiamo pagato tanto la ripresa dopo la seconda sosta, abbiamo fatto pochi punti in quelle quattro partite. Hanno penalizzato la nostra classifica. Dobbiamo fare un ritorno nettamente superiore”.

JOVIC – “Sono fortunato ad avere due centravanti così. Uno giocherà e l’altro subentrerà. Spero che entrambi continuino ad essere punti di riferimento importanti per la squadra”.

THEO HERNANDEZ – “Fortissimo, molto intelligente e con questa mossa sta cercando di allungarsi la carriera. Può giocare dove sente di poter dare il meglio, ora sente molto questa posizione e si è reso disponibile. Può giocare dappertutto con i mezzi che ha. L’esempio che quando un giocatore è motivato e positivo può giocare dove vuole, ovviamente se ha le qualità per farlo”.

CHUKWUEZE – “Il nuovo arrivato che sta facendo più fatica a entrare nei nostri meccanismi. Non ha avuto tanta continuità anche a causa degli infortuni. Mi aspetto di più quando rientrerà dalla Coppa d’Africa”.

PRIMAVERA – “Non hanno debuttato solo per emergenza, ma perché hanno le qualità per stare con noi. Il percorso è lungo e ci vorrà tempo. Questo è il frutto del lavoro in un settore giovanile di un certo livello. Ne stiamo raccogliendo i frutti”.

CHIUDERE LE PARTITE – “In certe partite la cosa più difficile è sbloccarle, in altre è affondare il colpo e chiuderle. Mi aspetto miglioramenti”.