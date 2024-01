Il Fenerbahce fa la spesa al Milan: non solo Krunic, ne vogliono un altro

Il Milan sembra sotto l’assalto del club turco, che avrebbe chiesto informazioni pure su un altro calciatore importante della rosa.

Oltre alle tante aspettative che l’ambiente Milan ripone per quanto riguarda il mercato in entrata a gennaio, che finora ha visto solo il rientro alla base di Matteo Gabbia, c’è anche da tenere d’occhio le possibili uscite. Non è da escludere infatti che in questa sessione invernale il Milan possa rinunciare a qualche elemento e sfoltire la rosa.

Senza dubbio il calciatore che ha più chance di lasciare Milanello è Rade Krunic. Il rapporto tra il centrocampista bosniaco e lo staff di Pioli sembra ormai ai minimi termini. Il numero 33 è passato nel giro di poche settimane dall’essere un jolly molto utilizzato ad un calciatore ai margini, forse anche per via delle incomprensioni societarie sul rinnovo di contratto.

Le ultime news su Krunic parlano di mosse concrete da parte del Fenerbahce, squadra turca che da tempo ha un accordo verbale con il giocatore. Già la scorsa estate il club di Istanbul ha tentato di portare il bosniaco in rosa, ma il Milan all’epoca non aveva intenzione di privarsi del classe ’93. La situazione oggi è ben diversa ed a breve potrebbero esserci novità.

Il Fenerbahce sbarca a Milano: anche Kjaer nel mirino

In queste ore il Fenerbahce, nella persona del direttore sportivo Mario Branco, è sbarcato a Milano. L’intento sarebbe proprio quello di affondare il colpo su Krunic e dialogare con il Milan, che continua a chiedere 6-7 milioni per il cartellino del mediano. Ma non c’è solo lui sul taccuino dei turchi: anche un altro rossonero piace molto alla dirigenza dei giallo-blu.

Come riportato dal corrispondente turco Arda Birben su X, il Fenerbahce avrebbe chiesto informazioni anche per Simon Kjaer. Ovvero il difensore veterano del Milan, uno dei maggiori esperti dello spogliatoio di mister Pioli. Oltre a Krunic dunque la strategia del Fenerbahce sarebbe quella di strappare ai rossoneri anche Kjaer.

Tra l’altro per il difensore danese classe ’89 sarebbe un ritorno ad Istanbul. Kjaer ha già indossato la maglia del Fenerbahce tra il 2015 ed il 2017, collezionando 88 presenze e 5 reti ufficiali. La mossa della squadra turca è certamente concreta, visto che il d.s. Branco è volato in Italia non per tornare a mani vuote.

Difficile ad oggi che il Milan possa dare il via libera alla partenza di Kjaer, destinato comunque a partire a fine stagione per scadenza di contratto. Ma l’emergenza difensiva attuale non permette altre cessioni nel reparto, a meno che la dirigenza rossonera non stia preparando un colpaccio a sorpresa in questo contesto.