In via di definizione la cessione di Krunic al Fenerbahce: i dettagli

Movimenti in casa Milan che potrebbero cambiare l’aspetto della rosa di Pioli: un’uscita ed un’entrata nelle prossime ore.

Il mercato del Milan sembra sbloccarsi proprio in queste ore. Dopo il rientro alla base di Matteo Gabbia, considerato già come una nuova risorsa per la difesa, la squadra di Stefano Pioli è pronta a chiudere due operazioni. Una in entrata e l’altra in uscita.

Infatti è praticamente tutto fatto per l’arrivo di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona, un innesto di cui si parla ormai da tempo e che Gianlucadimarzio.com ritiene ormai in dirittura d’arrivo. Il Milan in queste ore ha trovato l’accordo con il club veneto, che ha deciso di fare cassa a gennaio per risanare i tanti debiti societari.

L’arrivo di Terracciano fa da preludio anche alla prima operazione di rilievo in uscita del Milan. Come conferma Sky Sport, in queste ore si sta definendo la partenza di Rade Krunic, ormai sempre più fuori dal progetto tecnico rossonero.

Il bosniaco classe ’93 come è risaputo è da tempo nel mirino del Fenerbahce. Poche ore fa è sbarcato a Milano il direttore sportivo dei turchi Mario Branco, il quale avrebbe subito messo sul piatto l’offerta concreta per il cartellino di Krunic. 4 milioni di euro più bonus per il centrocampista bosniaco.

La cifra potrebbe ancora non bastare, visto che il Milan parte da una valutazione di 6-7 milioni, ma la posizione dei rossoneri potrebbe ammorbidirsi vista la volontà di Krunic di partire. Il bosniaco ha già un accordo contrattuale con il Fenerbahce ed il Milan stesso ha voglia di chiudere al più presto la vicenda, così da pianificare le prossime mosse invernali.

Terracciano al Milan, è fatta: le cifre ed il contratto

Come detto è tutto fatto invece per l’arrivo di Filippo Terracciano, che sarà a breve ufficializzato come nuova risorsa difensiva del Milan. Il classe 2003, talento scuola Verona, arriverà come rinforzo per la corsia destra e all’occorrenza anche come risorsa centrale.

Il jolly difensivo del Verona sbarcherà presto a Milanello, dopo l’ok all’offerta per il cartellino. Il Milan spenderà 4,5 milioni di euro per Terracciano, più 1,5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita (intorno al 10%). Tutto apparecchiato per il primo vero colpo in entrata del Milan nel 2024.

Come aggiunge Matteo Moretto di Relevo, accordo anche sul contratto: Terracciano firmerà un accordo con il Milan di cinque anni, dunque fino al giugno 2029 e sarà uno dei colpi di prospettiva idonei al progetto a medio-lungo termine promesso da RedBird.