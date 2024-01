Colpo di scena: il Milan rinuncia a Miranda, ecco chi sarà il vice Theo

Il Milan sembra stia cambiando inevitabilmente i piani per il futuro. Attenzione sulla fascia sinistra e al ruolo di vice Theo Hernandez. Miranda può sfumare.

Il Milan ormai da anni sta ricercando un profilo davvero valido che possa svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez. Sì, perché è chiaramente difficile trovare un giocatore che abbia le stesse caratteristiche e qualità del terzino francese. Ad oggi, l’ex Real Madrid è considerato il più forte al mondo nel suo ruolo, forse alla pari di Alphonso Davies del Bayern Monaco. Al Milan è dunque mancato quel giocatore che potesse quantomeno avvicinarsi in termini di contributo in campo al lavoro di Theo Hernandez.

Se pensiamo ai profili della fascia sinistra di difesa che hanno accostato il francese nel ruolo non può che sorgere rammarico. Sino a qualche tempo c’è stato Fodé Ballo-Touré come ricambio di Theo, un calciatore tutt’altro che adatto all’importante compito. Il Milan ha infatti provato più volte scrollarselo dalla rosa e c’è voluto tempo e fatica affinché ciò avvenisse. In vista del futuro, il club rossonero non vuole più commettere lo stesso errore e adesso è davvero intenzionato a fornire all’allenatore del Milan un terzino sinistro di tutto rispetto.

Sappiamo bene che Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada lo hanno già trovato. Si tratta di Juan Miranda del Real Betis, lo spagnolo che si è promesso ai rossoneri da mesi. Ma le cose sono pronte a stravolgersi. Lo spiega il Corriere dello Sport.

Miranda al Milan, l’accordo può saltare: il motivo

Il Milan ha praticamente Juan Miranda in pugno. Il suo contratto col Real Betis scadrà a giugno, e dunque il calciatore si è permesso al Diavolo a parametro zero in estate. Si pensava che il colpo potesse essere anticipato a gennaio in cambio di un leggere indennizzo, ma il Betis ha richiesto circa 5 milioni di euro e dunque il Milan ha preferito aspettare. Ma tale attesa potrebbe presto rivelarsi fatale per un cambio nei piani in casa rossonera. Infatti, come spiega il Corriere dello Sport, Juan Miranda si è clamorosamente allontanano dal Milan negli ultimi giorni. Il motivo?

Innanzitutto, i rossoneri hanno potuto ammirare la classe dirompete e i colpi del campione di Alejandro Jimenez, terzino sinistro della Primavera di Abate che ha esordito in Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro il Cagliari. Jimenez è stato un gigante nonostante sia giovanissimo, da molti annoverato come il nuovo Theo Hernandez. Una prestazione sontuosa che ha acceso una lampadina nella mente della dirigenza del Milan. Il perfetto terzino sinistro è già in casa, ma ricordiamo che il cartellino di Alejandro è di proprietà del Real Madrid. Il Diavolo ha un diritto di riscatto pari a 5 milioni di euro, però i blancos hanno dalla loro parte la possibilità di esercitate il controriscatto. Furlani&Co si augurano che ciò non avvenga anche se il timore c’è ed è plausibile date le qualità immense di questo giovane.

Dall’altro lato, per Juan Miranda il Milan non potrà più usufruire del Decreto Crescita, e ciò influisce e non poco nelle scelte del club rossonero. Dunque, scese le quotazioni di Miranda e salite alle stelle quelle di Jimenez. Ad oggi, è lui considerato il futuro vice Theo Hernandez del Milan.