Milan, Pioli non cambia: un solo dubbio a centrocampo

Le scelte del tecnico del Milan per la partita contro l’Empoli. Stefano Pioli è pronto a confermare la squadra che ha battuto il Sassuolo, fatta eccezione di Bennacer

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri domani alle ore 12.30 affronteranno in trasferta l’Empoli, per l’ultima giornata del girone di andata.

Il Diavolo ha l’obiettivo di conquistare i tre punti per trovare una vittoria che in trasferta manca da troppo tempo, dallo scorso 7 ottobre, contro il Genoa. Il Milan sfiderà i toscani con la solita emergenza difensiva: mancheranno, infatti, Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

E’ rientrato alla base Matteo Gabbia, che si è subito allenato con la squadra, ma Pioli appare indirizzato a puntare ancora su Theo Hernandez al centro della difesa, al fianco di Simon Kjaer. A completare il pacchetto arretrato, davanti a Mike Maignan, ci saranno così Alessandro Florenzi, sulla sinistra, e Davide Calabria sulla destra. L’ex Villarreal si accomoderà in panchina, pronto a subentrare, al pari di Jan-Carlo Simic.

A centrocampo, il Milan deve fare i conti con la partenza di Ismael Bennacer, che ha raggiunto i compagni dell’Algeria in ritiro, in vista della prossima Coppa d’Africa. Yunus Musah è tornato a disposizione, ma dovrebbe accomodarsi in panchina, non avendo i novanta minuti nelle gambe, ma potrà dare una mano a partita in corso. In mediana non si toccano Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reijnders. Insieme all’olandese e all’inglese spazio ancora per Yacine Adli. Niente da fare, chiaramente per Rade Krunić, che resterà ancora fuori. In panchina, invece, ci sarà Kevin Zeroli.

Milan, le scelte in attacco

Per quanto riguarda l’attacco, l’uomo più in forma, Luka Jovic si accomoderà in panchina, lasciando spazio ad un riposato Olivier Giroud. Il serbo tornerà titolare in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Insieme al francese ci saranno ovviamente Rafa Leao, a caccia del gol che manca in campionato da settembre, e Christian Pulisic. Il portoghese e l’americano hanno giocato solo gli ultimi minuti contro il Cagliari per essere freschi per la partita contro l’Empoli. Il Milan non vuole sbagliare e punta a conquistare i tre punti per lasciarsi definitivamente alle spalle il periodo di crisi. Per quanto riguarda gli attaccanti, la panchina sarà corta: oltre a Jovic, infatti, siederanno vicino a Pioli, solamente Romero e Traore. Chukwueze è infatti partito per la Coppa d’Africa e Okafor è ancora fuori per infortunio.

Milan 4-2-3-1: Maignan, Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi, Adli, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli