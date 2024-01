Milan sotto assedio: assalto inglese al difensore

Torna nel mirino dei grandi club europei: il giocatore piace tanto all’Arsenal, pronto a sfidare il Bayern Monaco a suon di milioni

La stagione del Milan non è certo esaltante. Molti elementi della rosa di Stefano Pioli non stanno rendendo al massimo, ma come sempre alla regola c’è un’eccezione.

Il campionato di Fikayo Tomori in rossonero, ad esempio, è stato più che buono. Il difensore ha mantenuto un alto rendimento, sicuramente migliore rispetto a quello dello scorso anno, in cui non sono mancate le disattenzioni.

L’inglese, nonostante le mille difficoltà, è riuscito così a fornire quasi sempre prestazioni all’altezza. Prestazioni, che inevitabilmente, non sono passate inosservate. Il calciatore ex Chelsea è così tornato ad essere un obiettivo dei grandi club europei. Nei giorni scorsi è giunta dalla Germania la notizia dell’interessamento da parte del Bayern Monaco, nell’ultime ore, invece, si sta parlando di un altro top team. Secondo quanto riportato da FootballTransfers sulle tracce di Tomori ci sarebbe anche l’Arsenal. Per l’inglese potrebbe, dunque, esserci un ritorno a Londra.

Al momento, però, non si registra nulla di veramente concreto, con il Milan che difficilmente si priverà del suo migliore difensore a gennaio. Il giocatore, che attualmente è infermeria, ha una valutazione superiore ai 60 milioni di euro e solo un’offerta davvero irrinunciabile potrebbe far traballare il Milan.

Milan, offerta irrinunciabile: così si dice addio ai big

Non è certo un segreto, d’altronde, che al Milan nessuno è considerato incedibile. L’estate scorsa, la cessione di Sandro Tonali, ci ha dimostrato, che l’addio di un big è un qualcosa da mettere in conto. I soldi incassati dall’addio del centrocampista italiani sono, però, stati reinvestiti e lo stesso potrebbe accadere in estate.

Ad oggi è difficile capire chi possa essere il big a lasciare il Milan. Il Diavolo non ha certo necessità di vendere, ma come detto alle offerte irrinunciabili non si può dire di no. Il club rossonero innanzitutto spera di incassare dalle cessione di Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers, che stanno facendo bene rispettivamente a Bergamo, con l’Atalanta, e al Bologna.

Guardando ai big di mister Stefano Pioli, i giocatori che più piacciono sono sicuramente Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi hanno accordi in scadenza nel 2026. L’obiettivo per i due francesi è quello di vincere, giocando per una squadra che glielo possa permettere. Al Milan stanno bene, ma di fronte ad offerte superiori agli 80 milioni di euro, sarebbe difficile trattenerli. Tra i giocatori osservati dalle big, inoltre, ci sono chiaramente anche Tiijani Reijnders e Rafa Leao