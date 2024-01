ML – Musah convocato, Okafor obiettivo Roma. Kalulu-Thiaw-Tomori: il punto a febbraio

Le ultime da Milanello sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori della squadra di mister Pioli.

Una buona notizia in vista di Empoli-Milan è sicuramente il ritorno tra i convocati di Yunus Musah, che aveva giocato l’ultima partita a Newcastle il 13 dicembre. Il suo rientro è molto importante in un centrocampo che ha perso Tommaso Pobega per mesi e che vedrà partire Rade Krunic.

Secondo quanto raccolto da MilanLive.it, si sta avvicinando anche il rientro di Noah Okafor. L’attaccante svizzero si sta riprendendo dalla lesione muscolare accusata contro il Monza e punta tornare contro la Roma. Per quanto concerne Marco Sportiello, sta lavorando con i preparatori dei portieri. Lavoro di riatletizzazione per Marco Pellegrino e Mattia Caldara.

Per Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori il punto della situazione verrà fatto a metà febbraio.