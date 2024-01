Rientra al Milan e va in Serie B: un altro prestito

Altra operazione per il Milan, stavolta solo di passaggio. Il calciatore appena rientrato in rossonero se ne va ancora in prestito.

Il mercato invernale del Milan in queste ore sta cominciando ad entrare nel vivo. La squadra di Stefano Pioli vuole cambiare qualcosa, immettendo risorse nuove all’interno della rosa per la seconda parte di stagione e cercando di cedere i cosiddetti esuberi.

Ma non mancano pure le operazioni cosiddette ‘minori’, ovvero gli affari di cui la dirigenza del Milan deve occuparsi per sistemare il settore giovanile oppure per mandare a giocare quei calciatori, giovani o meno, che hanno bisogno di fare esperienza lontano da Milanello.

In tal senso si legge il rientro alla base di un calciatore di proprietà Milan, che proprio come Matteo Gabbia è pronto ad interrompere il suo attuale contratto di prestito a 6 mesi dalla naturale scadenza. Ma se il difensore classe ’99 resterà, come volontà di mister Pioli e come risorsa importante in difesa, quest’altro elemento è destinato a ripartire subito.

Lazetic torna dal Fortuna Sittard, lo aspetta un club italiano

Oltre Gabbia sarà dunque Marko Lazetic a rientrare in casa Milan nei prossimi giorni. L’attaccante classe 2004, ingaggiato esattamente due anni fa dalla Stella Rossa, non è riuscito a mettersi in mostra nell’ultimo periodo, non sfruttando l’occasione in prestito in Olanda.

Lazetic ad agosto è stato ceduto in prestito secco al Fortuna Sittard, per tutta la stagione 2023-2024, con l’intento di giocare con continuità e crescere, così da poter diventare una risorsa futura per il club rossonero. Promesse non mantenute: Lazetic ha giocato solo 8 partite in Eredivisie, senza mai restare in campo per più di un tempo. Zero reti e zero assist nel suo bottino certamente dimenticabile.

Il feeling con il tecnico del Sittard, ovvero Danny Buijs, sembra tutt’altro che sbocciato. Per questo motivo il Milan è intenzionato a chiudere prima del previsto il prestito di Lazetic, trovandogli così un’altra squadra pronto a scommettere su di lui almeno per i prossimi 6 mesi.

La destinazione, secondo ciò che ha raccolto il cronista Nicolò Schira, sembra essere il Lecco. La squadra di Serie B italiana è pronta a puntare forte sulla vivacità e la presenza in area di rigore di Lazetic, che in patria era considerato un predestinato. Anche Ternana, Spezia e Como hanno chiesto informazioni, ma il Lecco sembra essere in pole per il 19enne, pronto a dare una mano per la lotta alla salvezza.