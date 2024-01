Si tira indietro: via libera per il Milan

Una buona notizia per il club rossonero: c’è una pretendente in meno nella corsa a uno degli obiettivi di mercato.

Dopo aver ufficializzato il ritorno di Matteo Gabbia e aver quasi chiuso l’acquisto di Filippo Terracciano dell’Hellas Verona, il Milan non si ferma. L’obiettivo è prendere un secondo difensore centrale.

Non mancano le idee e la dirigenza ne ha una in particolare sulla quale vorrebbe puntare: Lilian Brassier, 24enne francese in forza al Brest. Geoffrey Moncada lo segue da un po’ di tempo e lo ritiene un giocatore adatto al progetto rossonero. Negli anni passati ha più volte segnalato talenti che giocavano in Francia e che poi si sono rivelati ottimi giocatori, qualcuno è arrivato a Milano e altri hanno fatto le fortune di altri club.

Calciomercato Milan, una contendente in meno per Brassier

Brassier ha già detto sì all’idea di un trasferimento al Milan, destinazione che vede ideale per il proseguimento della sua carriera. Approdare in uno dei club più blasonati e vincenti della storia del calcio mondiale lo attira tantissimo. Inoltre, a Milano troverebbe una piccola “colonia francese” pronta a favorire il suo ingresso nel gruppo, quindi il processo di ambientamento verrebbe facilitato.

Milan in pole position, dunque, ma l’affare non è ancora vicino a un esito positivo. Il Brest chiede più dei 10 milioni di euro che i rossoneri vorrebbero spendere. Inoltre, bisogna considerare la concorrenza di società come Monaco, PSG e Atalanta.

Tra le squadre più interessate a Brassier in queste settimane c’era anche il Porto, che però ha deciso di ritirarsi dalla corsa. È Footmercato.net direttamente dalla Francia a rivelare la notizia, aggiungendo anche che il Monaco ha messo tutto in standby dopo aver preso Thilo Kehrer dal West Ham.

Il Milan deve decidere se alzare leggermente il budget per questa operazione e provare a chiuderla. A Pioli farebbe comodo avere un altro difensore prima possibile. Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà un’accelerata per Brassier, desideroso di mettersi alla prova in una squadra importante e ambiziosa. Essendo un mancino capace di giocare anche da terzino, potrebbe trovare spazio pure da vice Theo Hernandez in caso di necessità. La sua duttilità tattica può risultare preziosa per qualsiasi allenatore.