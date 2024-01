Antonio Conte in tribuna: tifosi del Milan spiazzati

Conte presente a Torino-Napoli di Serie A: è stato interpellato sull’eventuale futuro approdo sulla panchina azzurra.

Uno degli allenatori liberi più chiacchierati è sicuramente Antonio Conte, che in queste settimane è stato accostato a più panchine del campionato italiano. Juventus, Milan e Napoli sono le tre indiziate ricorrenti nelle cronache del calciomercato.

In attesa di tornare ad allenare, Conte si è recato allo stadio Olimpico per assistere a Torino-Napoli. Stando a quanto raccolto da AreaNapoli.it, un tifoso azzurro gli si è avvicinato e gli ha chiesto: “Mister, vieni ad allenare il Napoli?“. L’allenatore pugliese ha sorriso e ha congedato il fan azzurro con un saluto della mano prima di andare a posizionarsi in tribuna per guardare la partita di Serie A.

Antonio Conte: Napoli, Milan o Juventus nel futuro?

Non è un segreto che Aurelio De Laurentiis stia ancora pensando a Conte dopo il rifiuto per rimpiazzare l’esonerato Rudi Garcia. L’ex di Juventus e Inter non voleva subentrare a stagione in corso, però valuta progetti per la prossima stagione. Il Napoli è in pressing e spera di convincerlo a firmare. Meno chiara la posizione del Milan, che per adesso sostiene Stefano Pioli. E la stessa Juventus oggi punta su Massimiliano Allegri. Vedremo tra qualche mese quale sarà la situazione.

Sicuramente Conte pretende uno stipendio importante e una campagna acquisti abbastanza dispendiosa. Vuole vincere, dunque ha richieste di un certo tipo. La sua prima scelta è tornare ad allenare in Serie A, pertanto chi lo vuole dovrà mettere sul tavolo le giuste carte.