Apertura totale al prestito: il Milan lo cede in Serie B

Nelle prossime ore il Milan cederà molto probabilmente un altro calciatore, che sembra destinato ad andare in prestito altrove.

Il mercato del Milan sta letteralmente prendendo piede in queste ore. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la chiusura di diversi affari, sia in entrata che in uscita. Lo ha confermato oggi anche il dirigente e talent-scout Geoffrey Moncada.

Il Milan ha praticamente preso il giovane jolly difensivo Filippo Terracciano dall’Hellas Verona e sta lavorando per la cessione di Rade Krunic, a cui mister Pioli ha dato il benservito nella conferenza stampa del sabato. Ma quella del bosniaco non sembra essere l’unica uscita di questo mercato invernale.

Infatti nelle prossime ore il Milan potrebbe dare il via libera ad un’altra cessione, stavolta a titolo temporaneo. Un’operazione forse minore, che riguarda un giovane talento rossonero pronto a fare esperienza altrove, visto che non ha molto spazio all’interno degli schemi di mister Pioli.

Pressing per Luka Romero: è la prima scelta

Il giocatore in partenza per accumulare esperienza e minutaggio è Luka Romero. L’esterno offensivo argentino, con passaporto spagnolo, che il Milan ha ingaggiato la scorsa estate a parametro zero dopo la fine del contratto con la Lazio, ha giocato finora pochissimo: 5 presenze ufficiali di cui solo una dal 1′ minuto in Coppa Italia contro il Cagliari.

Romero è giovanissimo e il prestito è sicuramente la scelta più logica per permettergli di giocare, di crescere e migliorare. Fra le tante squadre che spingono per averlo c’è soprattutto il Como: è Cesc Fabregas in persona a volerlo fortemente per aumentare la qualità del suo reparto offensivo. Il Milan, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe dato una totale apertura alla cessione in prestito di Romero. Dipenderà quindi dal classe 2004 se accettare o no questo trasferimento sulle rive del lago di Como alle dipendenze di Fabregas. Oltre al Como per l’argentino sono arrivate anche altre richieste come ad esempio quella del Lecce. Ci sono anche squadre spagnole che lo vorrebbero con sé ed è forse l’opzione più gradita dal giocatore, ma forse il club preferirebbe vederlo all’opera con continuità in Italia. Il Como è quindi la prima scelta e ci sono buone possibilità che l’affare possa andare in porto. Vedremo se ci saranno aggiornamenti già nelle prossime ore per un’uscita che sembra ormai scontata e inevitabile.