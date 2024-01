Dal Boca Juniors al Milan: 10 milioni per il difensore

Un altro colpo dall’Argentina dopo Pellegrino, ed è ancora un difensore centrale. Moncada guarda in casa Boca Juniors per il nuovo difensore

Un inizio di gennaio da protagonista per il Milan sul mercato. In solo una settimana la società rossonera ha chiuso per due acquisti: il rientro di Matteo Gabbia dal Villarreal e Filippo Terracciano dall’Hellas Verona. Il primo è stato già convocato per l’Empoli, il secondo farà domani le visite mediche e firmerà il contratto. Ma non è finita qui perché Moncada è ancora alla ricerca di un altro difensore.

Nonostante la crescita di Jan-Carlo Simic e le buone risposte di Theo Hernandez in quella posizione (“Gli potrebbe allungare la carriera“, ha detto Pioli in conferenza stampa) la società di via Aldo Rossi sembra comunque convinta di prendere un altro centrale. Fra le diverse opzioni sul piatto – la più calda al momento sembra quella Brassier del Brest – se n’è aggiunta una nelle ultime ore. Si tratta di un profilo poco conosciuto ai più ma che è invece sul taccuino di tantissimi talent scout d’Europa, e quindi anche dello stesso Moncada. Gioca in Argentina, proprio come Marco Pellegrino, acquistato in estate e prossimo al rientro dall’infortunio al piede.

Colpo dall’Argentina: Nicolas Valentini nel mirino

Il Boca Juniors è una delle società più importanti al mondo per storia, tradizione, vittorie e… vivaio. Di talenti continua a sfornarli e uno di questi si chiama Nicolas Valentini e di mestiere fa il difensore centrale. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, il Milan è uno dei quattro club italiani fortemente interessati a questo giocatore classe 2001 che sembra pronto per fare il grande salto in Europa.

Oltre ai rossoneri, su di lui ci sono anche Lazio e Roma. Sullo sfondo la Salernitana, che punta su un prestito. Il Boca Juniors non ha molti margini di manovra perché Valentini ha una clausola di 10 milioni di dollari, decisamente alla portata per i club citati ma è chiaro che si proverà eventualmente a strappare un accordo a cifre inferiori. Non è semplice perché gli argentini sono da sempre bottega cara e i loro talenti non li lasciano andare così tanto facilmente. Il Milan, se veramente interessato, dovrà presentarsi con un’offerta importante e concreta. Per adesso però si parla soltanto di interesse e poco altro. Valentini ha una particolare caratteristica che interessa ai dirigenti rossoneri: è, come Pellegrino, mancino. Ed è un elemento che Moncada e D’Ottavio tengono fortemente in considerazione per l’acquisto di un nuovo centrale. Nel calcio moderno, in particolar modo per la fase di costruzione, è fondamentale avere due difensori con piedi diversi per un’uscita palla più pulita. Ecco spiegato perché Pioli insiste con Theo Hernandez lì (titolare a Empoli nonostante la presenza di Gabbia) e perché la società ha fatto un tentativo per Lenglet, che però Unai Emery vuole tenere all’Aston Villa.