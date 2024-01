Empoli-Milan, Andreazzoli furioso: “È una schifezza”

Non ha preso bene certe situazioni ed episodi di Empoli-Milan il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli, molto provato nel post-partita.

Senza dubbio meritata la vittoria del Milan di questa tarda mattinata sul campo dell’Empoli. I rossoneri hanno vinto con un 3-0 secco, già ampiamente indirizzato nel primo tempo con il doppio vantaggio firmato Loftus-Cheek e Giroud.

Nel post-partita del Castellani però c’è chi ha alzato il tono con tanto di polemica accesa. Ovvero Aurelio Andreazzoli, il tecnico dell’Empoli che dopo aver fatto i complimenti a Pioli ed al gioco dei rossoneri, si è fossilizzato sull’episodio del rigore del 2-0, il fallo di mano di Maleh su rovesciata di Loftus.

L’arbitro La Penna, richiamato al VAR, ha rivisto l’azione al replay e ha deciso di assegnare il penalty, poi trasformato da Giroud. Ma Andreazzoli non è rimasto troppo soddisfatto della decisione: “È una schifezza, ora anche un tocco col polpastrello incide. C’è una regola che dovrebbe parlare di intervento volontario o meno, così invece si parla solo di Var, finiamola. Non ce l’ho con gli arbitri, sono in un meccanismo del c… Non si capisce più”.

La polemica di Andreazzoli è sicuramente figlia della frustrazione, ma è l’ennesima riprova di come le chiamate del VAR non accontentino mai tutti i protagonisti in campo. Ieri in Inter-Verona il mancato intervento di Nasca ha sollevato feroci critiche per il netto fallo di Bastoni non segnalato. Oggi insoddisfazione dell’Empoli per il mani di Maleh segnalato al monitor. Le polemiche continuano.