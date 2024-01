Empoli-Milan, formazioni ufficiali: c’è Adli, Theo centrale. Musah convocato, Krunic no

Pochi minuti e il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo per sfidare l’Empoli di Andreazzoli, in un match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A

Un match da vincere per sfatare il tabù trasferte. Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo ad Empoli per sfidare la squadra di Andreazzoli, per la diciannovesima giornata di Serie A.

I rossoneri apriranno la domenica calcistica, ma nelle scorse ore si sono giocati diversi match: l’Inter ha così vinto tra le polemiche contro il Verona, volando a +12. Passi falsi, invece, per Bologna e Fiorentina: gli uomini di Thiago Motta non sono andati oltre il pareggio, contro il Genoa; i viola sono stati sconfitti dal Sassuolo. Il Milan, con una vittoria, dunque, rinforzerebbe il terzo posto e non farebbe scappare definitivamente i nerazzurri.

Per provare a conquistare i tre punti, Stefano Pioli si affida ai migliori e decide di confermare Theo Hernandez al centro della difesa. Ci sarà il francese al fianco di Simon Kjaer, con Matteo Gabbia e Jan-Carlo Simic che si accomoderanno in panchina, così come Yunus Musah.

Il centrocampista americano è recuperato, ma partirà fuori, lasciando spazio a Yacine Adli. Il francese è prescelto, dunque, per sostituire Ismael Bennacer, che ha lasciato l’Italia per disputare la Coppa d’Africa. Completano il reparto, ovviamente, Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reijnders. La linea di difesa, invece, vedrà anche la presenza di Davide Calabria e Alessandro Florenzi sugli esterni. Tra i pali non si tocca Mike Maignan.

Per quanto riguarda il pacchetto offensivo, spazio al tridente titolare, con Christian Pulisic e Rafa Leao che agiranno sugli esterni, con Olivier Giroud al centro. Il francese dopo aver riposato totalmente contro il Cagliari ritrova una maglia dal primo minuto. Torna in panchina, invece, Luka Jovic. Il serbo, reduce dalla doppietta contro i sardi, darà una mano a partita in corso.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Milan: le scelte dei due tecnici

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi, Maleh; Gyasi, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. A disp.: Berisha, Perisan; Indragoli; Marin, Ranocchia; Cancellieri, Destro, Maldini, Shpendi, Sodero. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Simić; Musah, Romero, Zeroli; Jović, Traorè. All.: Pioli.

Empoli-Milan, che andrà in scena fra pochi minuti, alle ore 12.30, verrà trasmessa, in diretta streaming, come di consueto, su DAZN, ma sarà possibile seguirla anche sui canali di Sky Sport.