Empoli-Milan in diretta, il risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Empoli-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024. Seguila con MilanLive.it.

Il Milan di Stefano Pioli torna oggi in campo nel lunch match della domenica di Serie A. Ci sarà l’Empoli a far da rivale tra le mura amiche del Castellani, un avversario alla disperata caccia di punti e che ha davvero poco da perdere. Per questo, ci si aspetta una sfida di livello e che i rossoneri non potranno sottovalutare. I toscani sono penultimi in classifica, ad un solo punto dall’essere fanalino di coda. Oggi faranno il massimo per centrare l’impresa contro il Diavolo. Pioli e i suoi ragazzi non dovranno e potranno dunque sbagliare. L’occasione di staccare la Fiorentina, perdente ieri contro il Sassuolo, è grande. Ma è inutile dire che il Milan è chiamato a far punti per innanzitutto non perdere di vista la vetta della classifica, con Juventus e Inter ad occuparla attualmente. Empoli-Milan lo racconta in diretta MilanLive.it. La cronaca della partita di seguito.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Milan

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi, Maleh; Gyasi, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. A disp.: Berisha, Perisan; Indragoli; Marin, Ranocchia; Cancellieri, Destro, Maldini, Shpendi, Sodero. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Simić; Musah, Romero, Zeroli; Jović, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: La Penna di Roma 1.