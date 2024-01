Empoli-Milan 0-3, pagelle e tabellino: Theo Hernandez e Reijnders padroni. Jimenez, che personalità

Le pagelle di Empoli-Milan 0-3. Theo Hernandez si conferma, altro buon debutto di Alex Jimenez. Reijnders padroneggia, troppe leggerezze per Leao

Il Milan vince ad Empoli con un 2-0 mai davvero in discussione. Intorno alla mezz’ora l’unica fase di gioco positiva per i toscani, pericolosi solo una volta con Caputo con un tiro ravvicinato respinto da un ottimo Theo Hernandez. In gol Loftus-Cheek, alla sua seconda rete in stagione dopo quella a Cagliari, e Olivier Giroud su rigore.

Ancora positiva la prestazione di Theo Hernandez da difensore centrale. Oltre alla solidità, il suo lavoro in uscita palla, con un’imbucata o con una condizione, è fondamentale. Pioli lo conferma anche dopo l’infortunio di Florenzi inserendo Alex Jimenez e non Gabbia: un altro debutto per l’ex Real Madrid, che si mette di nuovo in mostra con un po’ di iniziative interessanti e di personalità. Ancora una partita di livello di Tijjani Reijnders, sempre più padrone del centrocampo e della manovra: da una sua giocata in costruzione nasce il primo gol di Loftus-Cheek. Bene l’inglese, così come Adli e Pulisic. Leao porta a casa un assist e poco altro: tanti errori di leggerezza in pressing (in particolare uno nel primo tempo che ha aperto una prateria a Gyasi) e in fase realizzativa. Secondo gol in una settimana per Chaka Traoré, entrato nei minuti finali al posto di Leao.

Le pagelle di Empoli-Milan

MAIGNAN 6,5

CALABRIA 6 (Dal 70′ BARTESAGHI 6)

KJAER 7 (Dall’84’ GABBIA SV)

THEO HERNANDEZ 7,5

FLORENZI 6 (Dal 35′ JIMENEZ 6,5)

REIJNDERS 7,5

ADLI 6,5

LOFTUS-CHEEK 6,5 (Dal 70′ MUSAH 6)

PULISIC 6,5

GIROUD 7

LEAO 6 (Dall’84’ TRAORE 7)

Empoli-Milan, il tabellino

Empoli (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi, Maleh; Gyasi, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. A disp.: Berisha, Perisan; Indragoli; Marin, Ranocchia; Cancellieri, Destro, Maldini, Shpendi, Sodero. All.: Andreazzoli.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 70′ Bartesaghi), Kjaer (dall’84’ Gabbia), Theo Hernandez, Florenzi (dal 35′ Alex Jimenez); Loftus-Cheek (dal 70′ Musah), Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao (dall’84’ Traoré). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Gabbia, Simic; Romero, Zeroli; Jovic. All.: Pioli.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 13′ Loftus-Cheek, 31′ rig. Giroud, 90′ Chaka Traoré

Ammoniti: