Highlights Empoli-Milan, la sintesi del match di Serie A [VIDEO]

Empoli-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato domenica 7 Gennaio per l’ultima giornata del girone di andata

Una pioggia battente accoglie Empoli e Milan all’ingresso in campo al Castellani per l’ultima partita del girone di andata di Serie A.

Primo tempo interamente di marca rossonera. All’11’, il Milan sblocca subito il punteggio. Leao accelera sulla fascia su Ebuehi e serve un assist che Loftus Cheek insacca in rete con una pregevole conclusione di piazza che non lascia scampo a Caprile.

Davvero un bel gol per il centrocampista inglese, tra i migliori dei suoi in una prima frazione di gioco nella quale l’Empoli non riesce mai a impensierire Maignan e la retroguardia rossonera. Al Milan, basta poco per controllare il match senza spingere troppo.

Al 29′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maleh alza il braccio su un tentativo di rovesciata di Loftus Cheek. Il tocco di mano viene sanzionato con il rigore dall’arbitro La Penna richiamato all’on field review. Giroud trasforma e porta avanti il Milan 0-2. Nel finale di tempo, i rossoneri perdono per infortunio Florenzi (risentimento muscolare) e Pioli manda in campo Jimenez, all’esordio in campionato. Succede poco nel quarto d’ora conclusivo della prima frazione che il Milan chiude meritatamente avanti con il doppio vantaggio.

Gol Loftus-Cheek, assist Rafa Leaopic.twitter.com/8uVWvONvFm — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 7, 2024

Empoli-Milan, il secondo tempo

La dinamica della partita non cambia nella ripresa. E’ sempre il Milan a controllare le ostilità di nuovo senza spingere eccessivamente. Loftus Cheek conclude il suo match con un tiro dai 30 metri che termina di poco fuori. Al 61′ poi Pulisic non angola un colpo di testa su assist di Leao.

Dopo l’ora di gioco, l’Empoli comincia a impensierire la retroguardia rossonera. Al 71′, Hernandez è provvidenziale nel respingere di schiena un tiro di Caputo seguito a una respinta di Maignan sulla precedente conclusione di Cancellieri. Al 79′, ci prova Cambiaghi con un tiro da posizione defilata che si infrange sull’esterno della rete.

Scampato il pericolo, il Milan torna ad affacciarsi con pericolosità nella metà campo empolese. Ci prova Leao con una semi rovesciata respinta da Ismajli. E’ l’ultima azione per Rafa che viene sostituito da Traoré. E’ proprio il giovane ivoriano a chiudere la contesa all’88’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pulisic riparte con l’Empoli tutto sbilanciato in avanti. Assist a Traoré e pregevole conclusione a giro sulla quale Caprile non può nulla.

Gol Chaka Traore, assist Pulisicpic.twitter.com/tOzfkAi1Jv — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) January 7, 2024

Secondo gol consecutivo per Chaka, 0-3 e tre punti per il Milan che torna a vincere in trasferta dopo quasi tre mesi e allunga su Fiorentina e Bologna al terzo posto in attesa di Roma-Atalanta.

Mercoledì 10 Gennaio si torna in campo, alle 21, nel quarto di finale di Coppa Italia in gara unica contro l’Atalanta.