Infortunio Florenzi in Empoli-Milan: “Leggera fitta all’adduttore”

Si è fermato Alessandro Florenzi nel corso del primo tempo di Empoli-Milan. Sky Sport ha informato sulle condizioni dell’esterno dopo l’uscita dal campo.

Ennesimo infortunio per il Milan di Stefano Pioli. Il 2024 dell’infermeria rossonera accoglie Alessandro Florenzi, il quale si è fermato nel corso del primo tempo di Empoli-Milan, match valido per la 19esima giornata di campionato. Il terzino, schierato a sinistra da Stefano Pioli ha avvertito un fastidio muscolare intorno alla mezz’ora di gioco. Ha presto chiesto il cambio e al suo posto è entrato il giovanissimo e promettente Alejandro Jimenez.

Per Alessandro Florenzi, come informa Sky Sport, si è trattato di un leggero stiramento del muscolo adduttore. È uscito precauzionalmente dal campo, e una volta in panchina ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Non dovrebbe dunque trattarsi di nulla di grave per l’esterno azzurro, ma si avranno maggiori dettagli a partire dalla giornata di domani. Con Theo Hernandez ormai schierato al centro data l’emergenza difensiva, lo stop di Florenzi non è certamente una buona notizia.

Si spera in tempi di recupero brevi.