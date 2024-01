Sorpresa Krunic: niente Fenerbahce, nuova destinazione

Le ultime sul futuro di Rade Krunic. Il Milan è in attesa di un’offerta migliore da parte del Fenerbahce. Sullo sfondo ci sono altre squadre

Rade Krunic è destinato a lasciare il Milan il prima possibile. Ormai il bosniaco vive una situazione da separato in casa e tra le parti la rottura è totale.

Il calciatore non gioca un match da titolare dallo scorso 11 novembre e così in poco tempo da pedina fondamentale dello scacchiere di Pioli, Krunic è passato ad essere una riserva, un’ultima scelta. Contro il Cagliari, dopo tante panchine, è rimasto fuori dai convocati. Una scelta, ufficiosamente dettata da un problema alla schiena, ma che in realtà certifica la fine del rapporto con il Milan. La rottura, di fatto, è avvenuta con il mancato accordo sul rinnovo. Il contratto in scadenza nel 2025 non verrà rinnovato e questi sono chiaramente i giorni dell’addio.

In pole position continua ad esserci il Fenerbahce, che ieri, con i suoi dirigenti, è sbarcato a Milano, per provare a dare un’accelerata alla trattativa. Sul piatto del Diavolo è così finito un assegno da circa 4 milioni di euro. Un’offerta che non soddisfa al momento il Milan, che vuole un paio di milioni di più. La trattativa sta vivendo una fase calda e in Turchia sperano di poter raggiungere un accordo il prima possibile. Il Milan, però, non vuole fare sconti ed è pronto a tenersi il calciatore, se l’offerta non verrà aumentata.

Milan, addio Krunic: non solo il Fenerbahce sulle sue tracce

Sullo sfondo, nel frattempo, osservano con attenzione la situazione altri club. Non è un segreto che anche il Lione si sia interessato a Rade Krunic. Il bosniaco fu visionato ad agosto da alcuni emissari del club di Ligue 1. Può essere una pista percorribile, anche se al momento il calciatore preferirebbe vestire la maglia del Fenerbahce.

Non è da escludere l’inserimento di altre squadre, magari dall’Arabia Saudita, che potrebbero non avere problemi ad accontentare le richieste dell’entourage del giocatore, ma anche del Milan.

La situazione è in evoluzione e potrebbero arrivare aggiornamenti già nelle prossime ore. Non sono esclusi colpi di scena, ma al momento l’unica certezza è che non ci sarà il Milan nel futuro di Rade Krunic. Stefano Pioli, che fino a poco tempo fa lo considerava una pedina chiave del suo scacchiere, lo ha d’altronde scaricato ieri nel corso della conferenza stampa, con dichiarazioni davvero chiare.