Milan, interesse confermato: Moncada lo ha visto dal vivo

Calciomercato.it fornisce novità importanti sul mercato del Milan. Moncada è interessato al talento dell’Arsenal, ma bisognerà fare i conti con la Juventus.

Il Milan, grazie all’attività attenta ed eccelsa di Geoffrey Moncada, non si lascia sfuggire i talenti migliori e più emergenti. Sfuggire nel senso che riesce a conoscerli tutti e bene, con la rete di scout guidata dal capo francese, oggi anche dirigente del Milan. Il club rossonero è ormai uno dei più attivi nella ricerca dei migliori prospetti. Anzi, c’è da dire che in Italia, tra le big, il Milan è probabilmente club pioniere in tal senso. Da anni, ormai, sia la vecchia che la nuova dirigenza, ha fatto gran mercato puntando spesso su giovani poco blasonati ma dalle enormi qualità. Una strategia che ha portato buoni frutti.

E il Milan non ha intenzione di fermarsi. L’attività di scouting di Geoffrey Moncada continua incessantemente, e in tal senso l’ultimo gioiellino messo nel mirino milita in Inghilterra ed è di proprietà dell’Arsenal. Si tratta di Charlie Patino, regista inglese di origini spagnole. Il classe 2003 è annoverato come uno dei talenti più cristallini del calcio inglese. È sì dell’Arsenal, ma milita in prestito allo Swansea, in Championship (Serie B inglese). Le sue prestazioni stanno facendo girare la testa ai più grandi club, italiani e non.

Il Milan, infatti, non è solo nella corsa a Charlie Patino. Calciomercato.it riporta delle novità di mercato su tale fronte assolutamente cruciali.

Colpo dall’Arsenal: il Milan sfida la Juve

Secondo quanto riporta Calciomercato.it la Juventus ha mandato un suo scout domenica pomeriggio a visionare di presenza Charlie Patino. Il centrocampista, regista di grande classe, è stato impegnato nel match di campionato contro il Morecambe, e l’osservatore bianconero è stato chiamato a stilare un report che difficilmente sarà stato negativo. Nel dare la notizia, calciomercato.it ha confermato che Charlie Patino è stato visionato di presenza anche da Geoffrey Moncada. L’interesse è dunque concreto, coma anche la forte concorrenza della Juventus.

Ci sarà ad ogni modo da fare i conti con l’Arsenal. I Gunners, infatti, non sono disposti a scendere dalla valutazione di 30 milioni di euro per il loro gioiellino della metà campo. E, ad oggi, non sembrano comunque intenzionati a privarsene. L’Arsenal aspetta probabilmente che Patino acquisisca più maturità per accoglierlo in Prima Squadra e in Premier League. Intanto, in 20 presenze complessive in questa stagione, il prezioso regista ha collezionato 3 reti e 4 assist, numeri che confermano le qualità immense di questo giocatore.