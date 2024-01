Milan, assalto a Zirkzee: la posizione del Bologna

Il Milan pensa seriamente all’attaccante del Bologna per rafforzare il reparto offensivo. A rilanciare l’ipotesi olandese è Tuttosport

Il blitz a Bologna di Geoffrey Moncada non è certo passato inosservato e continua a far parlare tanto. Non è un segreto che l’osservato principale è stato Zirkzee.

L’attaccante olandese è letteralmente esploso in questa stagione ed è pronto a fare il salto in una big in estate. Per il Bologna sarà davvero complicato riuscire a trattenere il suo gioiellino ammirato ormai da tutti i grandi club. Anche il Milan è sulle sue tracce e nelle prossime settimane farà un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Tuttosport, in edicola stamani, rilancia l’ipotesi Zirkzee, sottolineando come, ormai i felsinei si immagino un prezzo più alto, addirittura tra i 50 e i 60 milioni di euro, se non di più. Un prezzo che rischia di diventare davvero proibitivo. Ma il Milan potrebbe avere una corsia preferenziale visto che non mancano le carte per abbassare il prezzo. Tra i due club, infatti, c’è in ballo il riscatto di Alexis Saelemaekers. Il belga è diventato un titolare del Bologna ed è molto stimato dai rossoblu, che per acquistarlo dovranno versare nelle casse del Diavolo 12 milioni di euro. Una cifra significativa, che aiuterebbe il Milan ad abbassare il prezzo di Zirkzee.

La concorrenza per il giocatore, però, è di quelle importanti, considerando che piace parecchio anche in Premier League. In Italia, invece, è sul taccuino di Napoli e Juventus, che potrebbero provare l’assalto qualora dovessero partire Osimhen e Vlahovic.

Milan, non solo Zirkzee: i nomi sul taccuino

Il viaggio a Bologna, per assistere al match contro il Genoa, è servito, inoltre, anche per ammirare da vicino Calafiori, che ben si è comportato, e Gudmundsson del Grifone. Per quanto riguarda gli altri possibili attaccanti sul taccuino di Moncada e Furlani, attenzione soprattutto alla pista estera:

Gimenez del Feyenoord, d’altronde, non è mai sparito dei radar del Diavolo, così come Sesko del Lipsia o Jonathan David del Lille. Il prezzo anche per i tre attaccanti non è certo basso. Il Milan se in estate vorrà mettere le mani su un giovane centravanti, capace di garantirti un’importante numero di gol, dovrà sborsare almeno 40 milioni di euro. Ma bisogna fare in fretta, gli attaccanti sul mercato non durano certo molto