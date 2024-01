Milan, chiuso il secondo colpo: lunedì visite mediche e firma

I rossoneri mettono a segno il secondo rinforzo di questo calciomercato invernale: Pioli è pronto ad accoglierlo dopo la trasferta a Empoli.

Il Milan nei giorni scorsi ha ufficializzato il ritorno di Matteo Gabbia e a breve annuncerà un nuovo colpo. Ormai è tutto fatto e rimangono solo le ultimissime formalità.

Ovviamente, ci riferiamo a Filippo Terracciano. La dirigenza rossonera in questi giorni ha trovato prima l’accordo con il giocatore e poi anche con l’Hellas Verona. Il club veneto ha cercato di ottenere più soldi possibili, visto il momento di difficoltà societaria. Sperava in una sorta di asta, ma la volontà del 20enne veronese era quella di trasferirsi a Milano e pertanto alla fine ha parzialmente rivisto le proprie pretese economiche.

Calciomercato Milan, Terracciano in arrivo

Stando alle informazioni raccolte, l’intesa tra Milan e Verona prevede 4,5 milioni di euro di parte fissa più un altro milione di bonus. Un totale di 5,5 milioni per un giovane sul quale avevano messo gli occhi anche altre società della Serie A, in particolare Fiorentina e Juventus. All’Hellas pure una percentuale del 10% su una futura plusvalenza.

Terracciano arriverà a Milano domenica sera e poi lunedì affronterà le consuete visite mediche presso la clinica La Madonnina. Firmerà un contratto di quattro anni e mezzo. Lo stipendio dovrebbe aggirarsi sul milione di euro netto a stagione. Un’operazione low cost che mette nelle mani di Stefano Pioli un giocatore che sa interpretare più ruoli.

Può giocare come terzino o in posizione più avanzata su entrambe le fasce, prediligendo quella destra. In alcune occasioni è stato schierato pure da centrale. Una duttilità tattica che può essere preziosa. Chiaramente, al ragazzo bisognerà dare tempo per ambientarsi e tirare fuori le sue qualità. Intanto il Milan ha deciso di puntarci, poi vedremo se avrà fatto bene.