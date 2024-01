Svolta Milan in panchina: “Decisione in Primavera”

La stagione è ancora lunga e Pioli sta lavorando per raggiungere gli obiettivi. Per il futuro della panchina bisognerà aspettare. I tifosi vogliono Conte

Per la prima volta, dopo il pareggio contro la Salernitana, la posizione di Pioli è stata messa davvero in discussione dalla società. Il Milan ha deciso di confermarlo, anche e soprattutto per assenza di alternative in linea con il progetto del club. La sensazione, però, è che le cose possano cambiare da un momento all’altro.

Una stagione che si è complicata terribilmente con l’eliminazione dalla Champions League e con una vetta della classifica in Serie A sempre più lontana. Il 2023 del Milan, di fatto, si è chiuso con i due obiettivi principali in fumo. Ora il Diavolo ha l’obbligo di centrare la qualificazione all’Europa che conta, un obiettivo mai veramente in discussione, e provare ad alzare almeno un trofeo. La Coppa Italia e l’Europa League, d’altronde, appaiono alla portata di un gruppo che due estati fa vinceva lo Scudetto e che lo scorso anno arrivava in semifinale di Champions.

I conti si faranno chiaramente alla fine, ma solo trionfando, Pioli potrebbe dare un segnale chiaro per la sua conferma. Così sui giornali sportivi si continua a parlare del futuro della panchina del Milan. Stamani lo ha fatto anche il Corriere della Sera, scrivendo delle insistenti voci su Antonio Conte al Diavolo per la prossima estate, ma Stefano Pioli è sereno e pensa al presente. Una decisione, infatti, verrà presa solo in primavera.

Milan, caccia alla continuità

La stagione è ancora lunga ed è davvero presto per parlare del futuro della panchina del Milan. Solo se la situazione dovesse precipitare, si deciderebbe di agire immediatamente, ma non appare questa la situazione.

La squadra ha dimostrato di essere al fianco di Stefano Pioli nelle partite successiva a quella di Salerno, ma il tecnico resta chiaramente sotto osservazione. Le prossime partite potrebbero spazzare via definitivamente le voci relative al suo futuro. Il Milan però ha bisogno di continuità, come ripete sempre Pioli, e le prossime tre partite potrebbero dirci se il Diavolo ha davvero cambiato passo. Vincere le prossime partite di campionato gli permetterebbe di blindare la qualificazione in Champions League, nel frattempo ci sono i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta a San Siro e lo spareggio con il Rennes si avvicina. Insomma, un momento chiave per la stagione del Milan e Pioli vuole provare a guadagnarsi una clamorosa conferma.